FC Kuressaare jagab Premium-liiga tabelis kuuendat kohta

Viimastes kohtumistes oma mängu käima saanud FC Kuressaare jagab jalgpalli Premium-liigas Paide Linnameeskonna ja JK Viljandi Tulevikuga kuuendat kohta.



12 mänguga kolm võitu ja ühe viigi saanud FC Kuressaare on kogunud 10 punkti. Kolmes viimases kohtumises on alistatud kodus Tallinna JK Kalev 1 : 0 ja võõrsil Tartu JK Tammeka 2 : 1 ning Narvas kaotati Transile 0 : 3.

FC Kuressaare juhatuse liikme ja keskkaitsja Elari Valmase hinnangul on meeskond palju vaeva näinud.

“Kui esimeses ringis olime rabedad, liin oli liiga kõrgel, siis nüüd tulime kompaktselt allapoole ja Laht viidi omakorda ettepoole,” selgitas ta. “Ma ei ütleks aga, et oleme Premium-liigaga juba kohanenud. Mängupilt võiks paremaks minna ja palliga mängus tuleks juurde panna. Õhkkond on satsis suurepärane, hoiame palju kokku ja iga punkt on väga tähtis.”

Tartu Sepa staadionil viis FC Kuressaare 1 : 0 juhtima esmakordselt algkoosseisus alustanud Tõnis Koppel, kes lükkas palli nurgalöögist väravasse. 20. minutil saadi taas üles korralik vasturünnak, Oliver Rass tsenderdas vasakult värava ette, kus Sander Laht selle seisuks 2 : 0 võrku lõi.

Teisel poolajal jätkas Tammeka surumist, korra võitis Sander Laht vastaste poolel palli ja pääses ka löögile, kuid tabas posti. Võõrustajad said oma tahtmise alles 75. minutil, kui Mart Paul Preimani kauglöök oli Ingmar Krister Paplavskisele püüdmatu. Ja kuigi Kure jäi Sander Viira teise kollase järel esimesel üleminutil vähemusse, suudeti kohtumine võidusadamasse tüürida.

“Tegime ära kodutöö ja järeldused eelmisest mängust,” märkis FC Kuressaare peatreener Jan Važinski. “Sättisime end vastavalt Tammeka mängule, sest teadsime nende tugevaid külgi ja stiili. Seekord ei olnud me hädas nende pressinguga ja kõik tuli välja. Mehed mängisid kannatlikult ja distsipliiniga, kontrad olid efektiivsed ja paremad kui Kaleviga.”

Pühapäeval tuli aga võõrsil Narva JK Transi 3 : 0 paremust tunnistada. Nüüd valmistub meeskond pühapäevaseks kohtumiseks Paide Linnameeskonnaga, keda soovitakse Kuressaare linnastaadionil kindlasti võita.