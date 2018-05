Päästeamet korraldab sel nädalal üle Eesti kontrollikampaaniat, mille eesmärk on üle vaadata kortermajade tuleohutus ja evakuatsiooniteede läbitavus. Kuressaares pilt kiita ei olnud.





Eile, vaid ühe päevaga sai kontroll tehtud ka Saaremaal, täpsemalt Kuressaares. Ühtegi veatut trepikoda tuleohutusinspektorile paraku silma ei hakanud.

Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtiv-inspektor Sulev Kallavus kontrollis oma sõnul päeva jooksul seitset korteriühistut ning kuna valik, milliseid kortermaju kontrollida, on inspektori enda teha, võttis tema sedakorda luubi alla Ida-Niidu. Kontrollkäigu eesmärk on vaadata üle üldkasutatav pind ehk trepikojad ja keldrid. ”Trepikoda on ainukene evakuatsiooniväljapääs, kui kuskil hoones peaks õnnetus juhtuma,” selgitas Kallavus.

Nõnda jälgiti, et trepikojad oleksid vabad kappidest, lillepottidest, jalgratastest ja muust võimalikust kraamist, mida inimesed seal hoida armastavad kas lihtsalt disaini mõttes või kasutades oma korteri uksetagust panipaigana. ”Lillepottidest ja kappidest tuleb trepikojad küll puhtaks saada!” kinnitas Kallavus. ”Lillepotid on küll hea kujunduslik element, aga nad võivad osutuda takistuseks juhul, kui toimub evakuatsioon. Eriti tulekahjuolukorras, kus trepikoda on suitsuga täitunud.”

Samuti ei tohi nt keldris trepialusesse ladustada midagi tuleohtlikku ning nii korteritel kui ka keldril peaks olema tegelikult tuletõkkeuksed.

Sellist trepikoda, mille kohta saanuks kontrollkäigulehele kirjutada, et kõik on korras, Kallavus kahjuks ei näinud. Tema sõnul anti kõigile korteriühistutele konkreetne tähtaeg, mis ajaks neil takistused trepikojast kõrvaldada tuleb. ”Leppisime kuupäevad mõistlikult kokku,” kinnitas inspektor Kallavus.

Saaremaa kiituseks märkis tuleohutusinspektor, et siinsed korteriühistud on koostööaltid – keegi pole seni – ja kontrolle on tehtud varemgi – millelegi vastu vaidlema hakanud. ”Ma usun, et need ohutusnõuded täidetakse võimalikult kiiresti,” oli Sulev Kallavus optimistlik.

Ta lisas, et kui mõni korteriühistu tahab veel, et nendegi trepikojad üle vaadataks, siis tuleb päästekeskusest lihtsalt kohaliku tuleohutuskontrolli kontakti küsida ning kontroll tuleb. Kui praegu on tegemist kampaaniakorras kontrollidega, siis tegelikult käiakse pisteliselt igas kuus mõnda kortermaja ka oma initsiatiivil üle vaatamas.