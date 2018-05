JUHTKIRI:  Trepikojad korda!

Nagu päästeameti kontrollIkampaania näitas, ei ole Kuressaare elanikud oma tuleohutusele eriti rõhku pannud. Olukord Ida-Niidus oli lausa nii hull, et inspektorile ei hakanud silma ainsatki veatut trepikoda.

Sageli peetakse ühiskasutatavat trepikoda korteri lisapinnaks või panipaigaks, kus oma asju ladustada.

Muidugi on lapsevankrit mugavam parkida trepimademele kui tirida seda niigi kitsasse esikusse.

Ning keegi ei vaidle vastu: jalgratast kolmandal korrusel asuvasse tuppa või pungil asju täis keldriboksi vedada on paras piin. Ja pealegi – kuidas muidu trepikoda kodusemaks ja kaunimaks muuta kui mitte toalillede abil?

Kui aga mõnes korteris või trepikojas juhtumisi tulekahju puhkeks, peaksid seda kustutama tõtanud päästjad esmalt laveerima just nendesamade vankrite, jalgrataste, jalatsikappide ja lillepottide vahel. See võib aga röövida väärtuslikke sekundeid, mis on vajalikud kellegi kodu või lausa elu päästmiseks.

Seega – trepikojad korda!