MM-rallidel koos Kuldar Siku ja Ken Järveojaga juba kätt proovinud rallipiloot Ken Torn võttis endale kodustel rallidel kaardilugejaks seni Chrislin Sepaga sõitnud Aleks Leski, kuna Kuldar Sikul on Eestis veidi teised kohustused.



“Eks üks hetk tuleb hakata ka kaardilugejaid kasvatama,” rääkis Ken Torn. “Kuna Saaremaal üks selline mees on ja tal endal on huvi suur, siis proovime. Oleme juba pikalt ka perekonnatuttavad ja tunneme teineteist hästi.”

Värske rallipaar on teinud juba ka esimesed testsõidud ja Ken Torni hinnangul tulid need väga hästi välja. “Aleks on teinud töö nii, nagu ma soovin,” märkis rallipiloot, lisades, et olud on küll uued, aga küll see kiirus ka üles saadakse, kuid tööd on vaja kindlasti teha.

“Kui selline pakkumine tuli, siis ma pikalt ei mõelnud, see võimalus on vaja ära kasutada,” ütles Aleks Lesk. “Esimesed muljed on väga head, kiirus on ikka midagi muud. Kui varem sai vahel ikka aknast välja vaadata, siis nüüd peab vaid legendi lugema.”

Esimene ühine võistlus tehakse juba Tallinna rallil ja Ken Torni sõnul on eesmärk nagu alati ikka võita. “Me peame siin koostööd veel lihvima, aga see ei saa olla põhjuseks, miks me aeglasemalt peaks sõitma,” lausus ta.