Tähelepanelik linnakodanik andis eile Saarte Hääle toimetusele teada, et Kuressaare lennuväljal maandus kümmekond väikelennukit, ja tundis huvi, mis laadi külastusega tegemist oli.



Lennujaama juhataja Mati Tang selgitas, et tegu oli Saksa eralendurite väikse huvilennuga, mis saabus siia Leedust. Kena kevadine aeg on ju käes ja ilmad ka lendamiseks ilusad. Täna hommikul lennatakse Kuressaarest edasi Lätti.