Raigo Kuusnõmm on Euroopa meister

Hispaanias Santa Susannas toimunud kulturismi ja fitnessi Euroopa meistrivõistlustel võitis Raigo Kuusnõmm (fotol) laupäeval kategoorias kuni 75 kg kuldmedali.





“Elu parim vorm ja parim saavutus ning üks eesmärkidest on vormistatud,” ütles Kuusnõmm. “Oli väga raske kategooria, kõik võrdsed mehed, aga protokollis kindel võit minule, seega on emotsioonid väga laes.”

Raigo Kuusnõmmele järgnes kaks hispaanlast. 28-punktilise kaotusega oli Alberto Abad teine ja 32 punktiga jäi alla Adrian Diaz.

Kuusnõmme hinnangul tõi hinnatud tiitli väga hea ja kuiv vorm. “Kogu komplekt, mass ja separatsioon olid head,” selgitas ta. “See on kindlasti maksimum ja vorm on õigeaegselt ajastatud. Langetasin kaalu siia tulles 3,5 kilo, et mahtuda kuni 75 kg meeste sekka ja see tasus end ära.”

Raigo Kuusnõmm lisas, et hooaeg kestab veel edasi, aga peaeesmärk on saavutatud.