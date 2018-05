REPLIIK: 100 TAMME PANGALE

Taimeriik on rikas. Iga taim vajab eluks niiskust, valgust, toitaineid jne. Tamme võib istutada ka Panga pangapealsele, aga seal pole puu eluks ja kasvamiseks häid tingimusi. Ometi on seal palju üllatavaid ja huvitavaid taimi, mis on kohastunud sealsete tingimustega.

Õhuke kiviklibune pinnas pae peal tuulte meelevallas. Suvel on maapind kuum, talvel külm.

Pangal on väga rikas rohurinne, madal ja tihedalt üksteise vastu hoidev taimestik. Kõige huvitavam on neist minu jaoks kassikäpp, lähedane jänesekäpale – edelveissile, mis kasvab karmides ilmastikutingimustes Alpi mäestikus.

Muidugi kasvab pangal Saaremaa sümbol kadakas, ka kibuvits jm. Puudest mänd, mis on samuti pinnase suhtes vähenõudlik. Ja huvitaval kombel pihlakas, Saaremaal pühaks peetud puu.

Ka Pangat teati ju pühapaigana.

Kooliajast teame, et taimedki peavad omavahel olelusvõitlust. Vähem teame sellest, kuidas erinevad taimed üksteist vastastikku abistavad.

Pangal peavad nõtked pihlakad tuulele paremini vastu tänu kindlamalt seisvatele mändidele, nõjatudes või isegi keerdudes nende ümber.

See puude istutamise aktsioon on siiski tore, sest puid pole kunagi palju.

Urve Kirss