Saaremaa VK asus finaalseeriat juhtima

Tartus A. Le Coqi spordihoones mängiti reedel ja pühapäeval Eesti meeste võrkpallimeistrivõistluste finaalseeria teine ja kolmas kohtumine, kus Saaremaa VK alistas Bigbank Tartu 3 : 2 (25 : 23, 19 : 25, 14 : 25, 25 : 21, 15 : 8) ja 3 : 1 (25 : 13, 26 : 24, 18 : 25, 25 : 23) ja asus seeriat 2 : 1 juhtima.





Saaremaa diagonaalründaja Siim Põlluäär tõdes reedel Kanal 12-le antud intervjuus, et loodetavasti sujuvad ka edasised mängud paremini kui avavaatus. “Algul ei saanud vedama, pärast ei saanud pidama. Jube punnitamine oli, aga õnneks saime hakkama,” lausus ta. “See paarinädalane mängupaus jättis augu ja ei leia õiget mängurütmi. Pärast avamängu vaatas iga mees peeglisse. Usun, et nüüd saime selle punni eest ära ja hakkab ladusamalt minema.”

Võitjate edukaim oli Tomaš Halanda 16 punktiga (+ 8), Siim Põlluäär lisas 13 punkti (+ 6).

Pühapäeval tuli võit veelgi kindlamalt. “Me olime eelkõige üle igas elemendis,” rääkis Saaremaa peatreener Urmas Tali. “Me ei puterdanud vastuvõtuga ja rünnakul tegime oma asjad ära. Üldiselt suutsime asjad kontrolli all hoida.”

Võitjate resultatiivseim oli 19 punkti (+ 9) toonud Tomaš Halanda, Mihkel Tanila lisas 11 punkti (+ 2). Blokipunkte koguti 12, neist 5 kanti Mihkel Tanila arvele. Palju pahandust tegi saarlastele diagonaalründaja Curtis Stockton, kes tõi lõpuks 22 punkti.

Järgmised kaks kohtumist mängitakse nüüd Saaremaal ja edu korral on Saaremaal võimalik ka tiitel ära vormistada. “Väga keeruline on ennustada, sest Tartu pole kindlasti veel loobunud ja tuleb siia täie tahtmisega. Kindlasti pole veel midagi tehtud, sest mängude seis on ju alles 2 : 1,” lausus Urmas Tali.