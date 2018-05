37-aastane Raivo peksti kurikuulsas Tori linnaosa korteris surnuks veidi vähem kui kolm aastat tagasi, eile otsustas tema peksmises süüdistatav Ragnar Alder prokuratuuriga kokkuleppele minna ja karistuse vastu võtta.

Prokuratuur süüdistab 34-aastast Alderit kolmes kriminaalkuriteos, millest kõige karmim on Eiklast pärit Raivole raske tervisekahjustuse tekitamine, mis põhjustas mehe surma. Lisaks süüdistas prokuratuur teda avaliku korra raskes rikkumises ja purjuspäi sõiduki juhtimises.

Varem on Alder alates 2003. aastast olnud kohtu all varguste, röövimise, võõraste nimel kiirlaenude võtmise, politseinike sõimamise, vangivalvuri löömise ja korduvalt purjuspäi sõitmise eest.

Viimased kaks aastat on mees istunud Tallinna vanglas, eelmisel nädalal toodi ta Kuressaarde ja eile hommikul sõlmis ta prokuratuuris kokkuleppe. Prokuratuur pakkus mehele kokku nelja aasta ja kaheksa kuu pikkust vanglakaristust. Kohus teeb otsuse 15. mail.

“Olen tunnistanud seda, et mul oli temaga intsident, kui ta tahtis mind kägistada ja ma lõin enesekaitseks,” ütles Ragnar Alder eelmisel nädalal Saarte Häälele. Alderi väitel oli aga 2015. aasta juunikuu alguses Suur-Sadama tänava korteris mitu päeva kestnud suurem jooming ja tema ei olnud kaugeltki ainus, kes Raivot peksis.

Alderi sõnul on temast tehtud patukott, kuna tal on varasemast kohtulik karistus vangivalvurile jalaga äsamise eest. Veebruaris 2015 määrati talle selle ja joobes sõitmise eest 418 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd. Kuna karistus jäi tal Suur-Sadama majas mõni kuu hiljem juhtunu tõttu kandmata, on ta seni vanglas veedetud kahest aastast poole n-ö teinud määratud ÜKT-d. Juhul kui kohus kokkuleppekaristuse kinnitab, läheb sellest 10 kuud maha.

37-aastase Raivo surnukeha leiti Suur-Sadama tänava korterist 2015. aasta 4. juuni hilisõhtul. Korteriperemeest otsima tulnud joomakaaslane sõna otseses mõttes komistas tagatoas teki all olnud vägivallatunnustega laibale. Korteriomanik helistas seejärel politseisse.

Raivo oli kaks päeva varem tulnud Eiklast Kuressaarde arsti juurde, kuid oli napsitama kukkunud ja ühiste tuttavate kaudu kurikuulsasse Tori joomaurkasse sattunud.

KAHTLUS: mees tappis isiklikel põhjustel

Prokuratuuri taotlusel võttis kohus nädalavahetusel kaheks kuuks vahi alla mehe, keda kahtlustatakse Kuressaares Kevade tänaval toimepandud tapmises.

9. aprillil leidsid töölt puudunud kolleegi otsima tulnud töökaaslased 67-aastase mehe tema kodust surnuna. Surma põhjuste uurimiseks algatati kriminaalasi tapmist käsitleva paragrahvi järgi.

3. mail pidas politsei kinni tapmises kahtlustatava. 5. mail rahuldas kohus prokuratuuri taotluse võtta varem kriminaalkorras karistamata 27-aastane mees vahi alla.

“Menetlus on alles pooleli, kuid praegu keskendume versioonile, mille järgi oli tapmise motiiv isiklikku laadi,” ütles Lääne ringkonnaprokurör Rainer Amur.

Saarte Hääle andmetel oli 67-aastast meest korduvalt pussitatud ja tema kehal oli vähemalt seitse torkehaava.