Saaremaa vallavalitsuse korraldatud Tori sadama hankele tegid ühispakkumuse BauEst ja Kuressaare Ehitus. Saaremaa valla meediaspetsialist Merike Pitk vahendas, et hanke edasine menetlus on hetkel küsimärgi all, kuna pakkumuse maksumus ületab eeldatavat maksumust, mis on 125 000 eurot.