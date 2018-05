Ametikooli “Aeg on elu” jõudis publiku ette

Kuidas elavad, käituvad ja mõtlevad ning millisesse subkultuuri liigitavad end Kuressaare ametikooli viis õpetajat? Seda said esmaspäeva pärastlõunal vastvalminud filmist “Aeg on elu” kuulda ja näha nii peategelased ise kui ka nende kolleegid ja õpilased.





“Film valmis küllaltki lühikese ajaga, vaid nädalaga. Kõik andsid endast parima, nii õpilased kui ka juhendaja Toivo Kõster. Tüdrukud ja poisid said uue kogemuse,” ütles filmiidee väljapakkunud juhtõpetaja Maila Juns-Veldre.

Filmi tegijad ütlesid nagu ühest suust, et nii kaameratöö, intervjueerimine kui ka montaaž paotasid neile ukse filmimaailma. Nüüd on neil ettekujutus filmitegemisest.

Kõigile viiele õpetajale esitati filmis erinevaid küsimusi. Publiku hulgas viibinud õpilased väitsid, et tänu just filmis nähtule said nad oma õpetajatest rohkem teada. Üks intervjueeritavatest arvas, et elus tuleb vähem suitsu teha ja viina juua. Teda usutlenud tütarlaps ütles pärast esilinastust, et mees oleks võinud ju öelda, et üldse ei ole vaja suitsetada ega viina juua.

Maila Juns-Veldrest, hipihingega neiust on nüüdseks saanud õpetaja-bürokraat, nagu ta ise ennast iseloomustas.

“Olen spontaanne ja see tuleb vahel kasuks. Nii me sellegi projekti ette võtsime ja tulemus on meie kõigi ees. Eks filmi tuleb veel natuke lihvida. Tehnilisi tagasilööke oli. See on aga normaalne. Kaks eri vanuses rühma said tööga hästi hakkama. Kõik see annab julguse edasi toimetada,” rääkis Juns-Veldre.