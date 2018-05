Hinda tõstis kaks hooldekodu

Saare maakonnas asuvast seitsmest hooldekodust on tänavu hinda tõstnud Kogula eakatekodu ja Muhu hooldekeskus.



AS-i Hoolekandeteenused 50-kohalises Kogula eakatekodus on üldhoolduse teenuse hind senise 635 euro asemel 1. aprillist 660 eurot kuus ehk 25 eurot kallim.

“Üle kahe aasta on meil teenuse hind olnud samal tasemel,” põhjendas hinnatõusu Kogula eakatekodu juht Heli Kaer. “Nüüd tekkis aga olukord, kus toiduainete ja kütusehinna tõusu ning töötajate palgasurve tõttu peeti vajalikuks kohatasu tõsta.”

Kogula eakatekodu teenuse hind sisaldab hooldusvahendite – välja arvatud mähkmed – ja ravimite maksumust, küll aga mitte retseptiravimite oma. Päevahoiuteenuse osutamise võimalus sõltub vabade kohtade olemasolust, teenuse hind on kokkuleppel.

SA Muhu Hooldekeskus tõstis 1. jaanuarist hinda 30 euro võrra: I astme hoolduse puhul seniselt 565 eurolt 595 eurole, II astme hoolduse puhul aga 610 eurolt 640 eurole.

“Et hooldekodus töötavad suure südamega ja tublid inimesed saaksid meile ametisse jääda, peab neid motiveerima, nende töötasu tõstmine kajastub aga kohatasus,” põhjendas juhataja Aino Rummel. “Samuti on ju tõusnud hinnad. Näiteks toiduainete kallinemine tõstab toidupäeva maksumust, see omakorda kergitab aga jällegi kohatasu.”

53-kohalises Muhu hooldekeskuses on päevahoiuteenuse jaoks kuni kolm kohta. Samuti saab keskusest intervallhooldusteenust, mis sõltub aga vabade kohtade olemasolust.

SA Kuressaare Haigla 50-kohalises hooldekodus maksis mullu ja maksab ka praegu I astme hooldus 21 eurot, II astme hooldus 22 ja III astme hooldus 23 eurot ööpäevas. Päevahoiu teenuskohtade arv sõltub vabade kohtade olemasolust ja hind on kokkuleppeline.

SA Lääne-Saare Hoolekanne 63-kohalises hooldekodus Saaremaa Valss maksab teenus 22,30 eurot ööpäevas. “Sel aastal kohatasu plaanis tõsta ei ole,” kinnitas juhataja Kaie Lepp. Saaremaa abivallavanema Kairit Lindmäe sõnul vallaga seotud hooldekodud tänavu hinda tõstnud ei ole.

24-kohalises Kihelkonna hooldekodus tuleb koha eest maksta 594 eurot kuus. 33-kohalise Pärsama hooldekodu teenuse eest tuleb tasuda 580 eurot kuus. Päevahoiuteenuse jaoks on hooldekodus kaks kohta, teenuse maksumus eakale on 8,70 eurot päevas pluss 1 euro lõunasöögi eest, puudega eakale aga 6,60 eurot päevas pluss euro lõunasöögi eest.

Kuuekohaline Valjala päevakeskus-hooldekodu on maakonnas ainus, kus ei pakuta dementsuse diagnoosiga inimeste hooldust. Teenuse hind kuus, 300 eurot, on eakale küll maakonna odavaim, ent ei sisalda hooldusvahendite ega ravimite maksumust. Valjalas on ka päevahoiuteenuse osutamise võimalus.

Õeteenus on kohapeal nii Muhu hooldekeskuses, Kogula eakatekodus kui ka hooldekodus Saaremaa Valss. Enamiku hooldekodude teenuse maksumus sisaldab hooldusvahendite – välja arvatud mähkmed – hinda. Vaid haiglas on kõik hooldusvahendid hinna sees.

Kogula eakatekodu, Kuressaare haigla hooldekodu ja Pärsama hooldekodu teenuse hind sisaldab ka ravimite, küll aga mitte retseptiravimite maksumust. Valjala päevakeskus-hooldekodus ei kuulu aga teenuse hinna sisse ei hooldusvahendid ega ravimid.