Joobes juhtidelt on võetud kolm sõidukit

2018. aastal on Saaremaal joobes juhtidelt ära võetud kolm sõidukit. Praegu on müügi või lammutamise ootel 11 sõidukit ja nende hoidmiseks mõeldud plats hakkab täis saama.



Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar ütles, et pärast sõiduki kohta konfiskeerimisotsuse tegemist müüb PPA konfiskeeritud sõidukeid osta.ee keskkonnas. “Mida müüa ei õnnestu, need toimetatakse metalli kokkuostu,” lausus ta.

“Sellepärast ei ole inimestel vaja muret tunda, et konfiskeerimise tagamiseks arestitud autosid ei ole kuskil hoida. Politsei ja prokuratuur teevad oma tööd igapäevaselt edasi ja võimalikud logistilised lahendused autode hoidmiseks ei seiska meie inimeste turvalisuse tagamiseks tehtavat tööd.”