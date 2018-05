Kesklinn sulgub kahe nädala pärast

Kuressaare keskväljaku ehitustööd saavad alguse turuplatsi üleskaevamisest ning Tallinna ja Torni tänava ristmike sulgemisest lähinädalal. Kesklinn jääb liiklusele suletuks rohkem kui aastaks.

Ajaloolised ümberehitustööd saavad alguse turuplatsilt ning seejärel jätkatakse soojatrassiga seotud töödega Torni ja Tallinna tänava ristmikul. Ehitaja Merko Infra esindaja Leo Rahu sõnul sulgub kesklinn siis ka liiklusele.

“Hiljemalt kahe nädala pärast sulgeme ka keskväljaku,” ütles Rahu ja kinnitas, et see jääb suletuks kuni valmimiseni. Tähtajaks on juuni 2019 ja üleandmine peaks toimuma septembris 2019.

Esialgu on keskväljak suletud vallavalitsuse hoonest Tallinna-Torni ristmikuni. Hiljem laieneb tööde ala ka Lossi tänavale.

Rahu sõnul toimuvad keskväljakul esialgu arheoloogilised uuringud. Üles võetakse kogu senine aegade jooksul kogunenud kultuurikiht. Leo Rahu ütles muiates, et ehitaja sealt üllatusi ei oota, kuigi igasugu asju võib ette tulla.

Seoses turu sulgemisega viiakse lähipäevil ära ka aastakümneid turuväravates seisnud putkad, mis algselt olid mõeldud ajakirjanduse ja jäätise müügipunktideks. Uue ajutise müügikoha said ka turukaubitsejad. Nemad leiab juba alates tänasest kultuurikeskuse Rae kaupluse poolselt alalt.

1980-ndatel aastatel Saare KEK-i juhtinud Mait Sooäär rääkis, et 70–80-ndatel ehitati mitmel pool Kuressaares üsna suurelt kanalisatsioonitorustikke ja kaevati tänavaid üles, kuid midagi sellist, mis nüüd lahti läheb, pole Kuressaares kunagi nähtud.

“Sellist suurt pole olnud, siis tehti ühest kohast jupp kanalisatsiooni ja jupp teisest, nii palju, kui raha oli,” rääkis ta. “Siis tehti ju kõik lõhkamisega, et pae sisse saada. Või teine võimalus – kompressoriga orjatöö. Tänapäevasega ei ole see võrreldav. Pole enam mõeldav, et tulevad Tallinnast lõhkajad, lõhkeaine pannakse maha, suured matid peale, tehakse paugud, siis hakkab kopp kaevama…” Ja nii kümneid ja sadu kordi.