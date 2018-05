Koostöö tippkokaga viis gurmeetoodeteni

Läinud aasta teises pooles alanud Gourmet Club´i ja Saaremaa Delifood´i koostöö on jõudnud kolme uue tooteni – laktoosivabade kreemjuustudeni.





Gurmeeklubi tippkoka Imre Kose sõnul mõtlesid nad pikalt, kuidas anda Eesti inimesele võimalus muuta iga toit omal käel eriliseks. “Otsingud viisid välja kreemjuustuni, mida toodetakse ökoloogiliselt puhtal Saaremaal,” nentis ta.

Kreemjuustud on õhulised, samas meenutavad tekstuurilt crème fraîche´i (paksem koor – toim) ja Kose teada sarnaseid Eestis ei toodeta. Tema sõnul pole kreemjuustudele lisatud paksendajaid, need on laktoosivabad ja taluvad kuumutamist.

“Just kreemjuustu küpsetamisomadused laiendavad olulisel määral toote kasutusvõimalusi, mis võimaldab muuta igapäevased toidud ägedaks,” tähendas ta.

Traditsioonilisi toite kreemjuustuga rikastades tekkivat võimalus kogeda põnevaid maitseid. See võib asendada kastmeid, rikastada torte või anda tipprestorani tasemel hea maitse hamburgerile, soovitas tippkokk. “Tooteid võib lisada ka näiteks wrap´idele, leivakatteks, pastale ning pajaroogadele ja grillitud roogadele,” lisas ta.

Suurt rõhku on pööratud koostisosade kvaliteedile. “Kasutame Saaremaalt pärit koort, kodumaiseid köögivilju ja kaasaegseid tehnoloogiaid,” kinnitas Kose.

Erinevalt turule jõudvatest rohketest magusatest piimatoodetest loodi tasakaaluks soolase ja neutraalse maitsega tooted. Valminud on kolm maitset – naturaalne, peedi-rõika- ning kõrvitsa-Dijoni sinepi kreemjuust.

“Pidasime oluliseks, et toote tuumaks jääks kreemjuust ja selle tekstuur ning lisandite maitsed avaneksid vaikselt,” märkis Kose. Kõrvitsa-Dijoni sinepi kreemjuustule on lisatud nt ka kinoad ning peedi-rõikakreemjuustule päevalilleseemneid.

Gourmet Club´i ja Saaremaa DeliFood´i koostöö on Imre Kose hinnangul olnud inspireeriv ja soosinud loovat lähenemist tootearenduses. “On hea meel, et meie Saaremaa koostööpartnerid on olnud avatud uutele ideedele siira sooviga luua uuelaadseid maitseelamusi nii tekstuurilt kui ka innovatiivsuselt,” tõdes Imre Kose.

Saaremaa DeliFood´i müügijuhi Martin Luksi sõnul on kreemjuustud mai algusest müügil ja juba suure huviga vastu võetud. Ilmselt kuu lõpuks on neid tema sõnul saada kõikides jaekettides, praegu leiab neid Saaremaal Selverist ja Coopi kauplustest.