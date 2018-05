Kuressaares tuleb päikeseenergiakoolitus

Nädala pärast toimub Kuressaares päikeseenergeetikakoolitus, kus muu hulgas tutvustatakse saarlastelegi KredExi päikesepaneelide ja võrguliitumiste toetusmeetmeid.



Saare arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk tõdes, et Saaremaa on teatavasti Eesti kõige päikeseküllasem piirkond ning taastuvenergiaressursina on just päikesevalgus enim potentsiaali omav. “Aga kuidas teha algust, et see päikesevalgus oma kasuks tööle panna?” arutles ta.

Leidmaks vastust sellele küsimusele, kutsubki Saare arenduskeskus koostöös Eesti taastuvenergia koja ja Saarte koostöökoguga päikeseenergeetikakoolitusele Kuressaares.

“Ühepäevase koolituse jooksul pakume võimalust saada väga hea ülevaade päikeseenergia erinevatest kasutusvõimalustest ja kitsaskohtadest Eestis,” tutvustas Paenurk plaanitavat.

Koolitaja on seejuures Eesti päikeseelektri assotsiatsiooni juhataja Andres Meesak, kes omab aastatepikkust kogemust nii sektori käekäigu osas Eestis kui ka isiklikku kogemust päikeseenergia kasutamisel.

Muu hulgas käsitletakse koolitusel KredExi päikesepaneelide toetusmeedet ja võrguliitumiste toetusmeedet. Koolitus on mõeldud nii eraisikutele kui ka ettevõtjatele, kes on mõelnud päikesepaneelide paigaldamisele ja selle mõtte lähitulevikus realiseerida soovivad.

Koolitus toimub spaahotelli Meri Abruka konverentsiruumis 15. mail kell 9–17. Tõsi, koolitus on tasuline ja osalemiseks on vaja eelnevalt registreeruda, mida saab teha selle nädala reede lõunani Saare arenduskeskuse veebilehel.