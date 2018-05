Lühidalt KULTUURIST

Eerik Haameri kunstiauhind ootab nominente



Alates homsest, 10. maist saab taas esitada kandidaate Eerik Haameri nimelisele kunstiauhinnale.

Haameri auhinna saab eesti autor, kelle 2018. aasta loomingus on kunstiliselt kõrgel tasemel mõtestatud Eestimaa saatust ja siinsete inimeste elu, kusjuures eelistatud on merega seotud saareline eluviis, kodumaalt väljarännanute käekäik mujal maailmas ja inimsust laiemalt puudutavad eksistentsiaalsed teemad ning üldinimlikud väärtused.

Auhind koosneb mälestusesemest, aukirjast ja stipendiumist suurusega 2000 eurot, mis antakse laureaadile üle 15. veebruaril 2019 Kuressaare raekojas.

Kandidaate auhinnale võivad esitada kõik kunstiga seotud institutsioonid ning kandidaadid saavad olla erinevates valdkondades ja tehnikates tegutsevad kunstnikud nii eksponeeritud üksikteoste kui ka näitusekomplektidega ning kunstiteadlased-kuraatorid näituseprojektide või trükistega, mis on avalikult eksponeeritud või välja antud sel kalendriaastal. Kandidaate saab esitada kuni praeguse aasta 16. detsembrini.

Esimese Eerik Haameri nimelise kunstiauhinna pälvis kunstnik Uno Roosvalt tänavu 16. veebruaril.

Folgiklubi avahooaeg edukas



Kuressaare folgiklubi esimese hooaja lõpetab homme, 10. mail soome ansambel Enkel.

Tegu on nelja naismuusikuga, kes viivad kuulajad põhjamaisele rännakule täis jutustusi, jalga tatsuma panevaid lugusid ja kaasakiskuvaid laule. Nad toovad sajandivanused hitid tänasesse päeva, nagu need kuuluksidki siia ajastusse.

Folgiklubi eestvedaja Lea-na Vapper-Dhore ütles Saarte Häälele, et esimene hooaeg on kulgenud väga hästi. “Eks me alguses olime ikka natuke äraootaval seisukohal, et kas Kuressaares üldse on publikut folgisugemetega kontserdisarja jaoks. Aga tuleb välja, et on küll ja iga korraga on kontsertidel üha rohkem kuulajaid, mis on imetore ning korraldajale väga motiveeriv ja tiivustav,” rääkis ta.

Vapper-Dhore kinnitas, et uus hooaeg tuleb kindlasti. Läbirääkimised Viljandi pärimusmuusikakeskusega koostöö ja uue programmi osas juba käivad. “Tore on, et linnapildis on folgiklubi ka ilusti vastu võetud,” tõdes klubi eestvedaja. Folgiklubi koostööpartnerid on Kuressaare Linnateater, Saaremaa Veski, raadio Kadi, Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupp.