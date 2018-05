PILTUUDIS: Olavi Pestile anti linna teenetemärk

Esmakordselt tähistab linn oma sünnipäeva Saaremaa valla koosseisus ja selle raames anti raekojas 27. Kuressaare teenetemärk ajaloolasele Olavi Pestile.





Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro ütles, et linn elab edasi ka ühinenud vallas ning seniste traditsioonide jätkumine on märgiline. “Loodan, et ka järgnevatel aastatel on põhjust väärikaid linnakodanikke tunnustada,” lausus ta.

Vallavanem ja Kuressaare linnapea Madis Kallas ütles, et linna sünnipäevapidustuste raames on kõige väärikam traditsioon tublide kodanike teenetemärgiga tunnustamine. “On oluline, et traditsioonid jätkuvad, olenemata selle andjast ja selle kandjast,” märkis ta. “Olavi Pesti saab teenetemärgi Kuressaarele aastakümnete jooksul osutatud teenete eest ja ta teab linnast kõike.”

1974. aastal muuseumis tööle asunud Olavi Pesti ütles, et parima komplimendi sai ta oma äialt, kes ütles: “Ei see küll Talina poiss ole!”

Ehkki Kuressaare linna 455. sünnipäeva üritused said alguse juba 29. aprillil, tipnes sünnipäeva pidamine 4. mail uue purskkaevu avamisega kuursaali juures ja Marju Läniku lauludega.

Fotol õnnitleb Olavi Pestit Laine Tarvis, kes pälvis Kuressaare teenetemärgi 2007. aastal.