Provintsiteatripäevadelt Taritu uuele lavatükile suur tunnustus

Nädalavahetusel Pärnus Provintsiteatripäevadel esietendunud Taritu tubateatri “Põrunud aru õnnistus” pälvis nii I laureaadi tiitli kui ka neli preemiat.





Traditsioonilisel Lääne-, Hiiu-, Saare- ja Pärnumaa harrastusteatrite festivalil osalenud viiest Saaremaa näiteseltskonnast oligi Taritu trupp edukaim. Laureaaditiitlile lisaks sai Väino Uibo lavastajapreemia, Aili Salong tunnistati parimaks naiskõrvalosatäitjaks ning Toivo Prostang ja Harald Tõru pälvisid rollipreemia.

Tunnustusi jagus teistelegi. III laureaadiks kuulutati Salme vallateater (“Nukumaja”, lavastaja Edite Neimane), parimaks naispeaosatäitjaks Kersti Sepp (Saaremaa Teater, “Arstilkäik”, lavastaja Väino Uibo) ning rollipreemia said Eine Järmut (Tornimäe teater, “Tühjad näpud”) ja Meelis Juhandi (Salme vallateater, “Nukumaja”). Festivali grand prix läks Häädemeeste huviteatrile Aire Koopi lavastuse “Enesetapja” eest.

Ei ole seotud



Pärnus saadud lavastajapreemia, sealjuures veel kahe erineva tüki eest, on Väino Uibo sõnul kindlasti meeldiv, kuid ta tunnistab, et see on pisut erinev sellest, kui saada tunnustatud professionaalsete teatrite festivalil. “Õhku ahmima ma ei hakka,” nentis ta.

Pärnus pärjatud “Põrunud aru õnnistust” saavad Saaremaa teatrisõbrad Taritus näha eeloleval reedel ja pühapäeval.

Uibo sõnul on tal vaatamata festivalil saavutatud edule tükki enne Saaremaa esietendust mõne koha pealt veel kõpitseda. Aga üldjoontes on ta tulemusega väga rahul. Taritu trupi juurde palus Aili Salong ta seetõttu, et sealne kauaaegne lavastaja Helle Kesküla oli otsustanud tööst loobuda. “Aga ma ei ole seotud kuskil,” täpsustas Uibo kohe.

Praegu paistab mees nagu omamoodi soone peal olevat, aga mis edasi saab, ei tea. “Nii palju kui tervist ja jõudu on, tahaks teha,” sõnas ta ja kinnitas, et kui keegi lavastamistööd pakub, kaalub ta seda kindlasti.

Pärast vahepealset pausi on Uibo teinud lavastajatööd nüüd järjest seitse aastat, alates 2011. aastast, mil Lea Kuldsepp ta “metsast välja kutsus” ja ta Saaremaa Teatris “Kauka jumala” lavale tõi.

Hindab klassikat



Pärast seda on lavaküpseks saanud kümmekond näitemängu, aga ideid on Uibol veel rohkem. “Hobina ma seda võtta ei saa, kuna mul on professionaalne taust. Ja ega ma midagi muud ei oskagi,” muigas ta.

See, et töö käib harrastajatega, ei ole Uibo sõnul mingi põhjus hinnaalanduseks. “Me peame liikuma professionalismi poole, mujale polegi ju liikuda,” sõnas Uibo, meenutades, et tema tingimuseks lavastajatöö taasalustamisel oli see, et ta saaks näiteseltskonda arendada.

Dramaturgiast rääkides märkis Uibo, et hindab väga kõrgelt klassikat ja eks seetõttu ongi ta ridamisi lavale toonud eesti klassikalisi näitemänge. Kuid ambitsioonid on suuremad. “Ibsen on mul juba kakskümmend aastat kuklas, kuid ma pole teda ikka veel saanud tehtud. Aga nüüd ma näen, et inimesed on selleks juba olemas ja saaks ka tema ette võtta.”

Provintsiteatripäevad Pärnus 5.–6. mail

Kahe päeva sees jõudis lavale 12 etendust. Saaremaalt osalesid Salme vallateater (“Nukumaja”), Taritu tubateater (“Põrunud aru õnnistus”), Saaremaa Teater (“Arstilkäik”), Tornimäe teater (“Tühjad näpud”) ja Kärla näiteseltskond (“Maada”).

Žüriis olid Margit Salmar – Eesti draamahariduse seltsi juht, rahvakultuuri toetusprogrammide osakonna juhataja; Airee´ Pajur – Lend Teatri asutaja ja juht, näitekirjanik, lavastaja ja näitleja; Viivi Metslaid – Eesti näitejuhtide teatritrupi juht, teatripedagoog-lavastaja; Enn Keerd – Endla teatri lavastaja ja näitleja ning teatripedagoog.