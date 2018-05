Suurem mustkatete panek lükkub järgmisse aastasse

Saaremaa vald hakkab tulevikus mustkatete ehitamisel kasutama kahekordset pindamist, mitte ühekordset nagu seni. Seetõttu tegeletakse valla esimesel aastal rohkem eeltöödega ja järgmisel aastal võetakse ette suurem mustkatte ehitamine. Seega ei saa sel aastal mustkatet nii palju teid, kui seda loodeti või endiste valdade aegadest harjutud oli.



Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja, teedeehitaja haridusega Mikk Tuisk selgitas, et parima tee saabki nii, et ühel aastal tuleks teele kruus peale vedada ja järgmisel aastal pinnata ning seda kohe kahekordse graniitkillustikuga. Seni on tehtud kruusatee remonti, pinnatud tavalise killustikuga ning kahe aasta pärast pinnatud graniidiga.

“Järgmisel aastal teemegi siis rohkem katteid ja ikka kohe kahekordseid,” ütles Tuisk. “See aasta jätab see katete ehitusele tõesti väikese augu sisse, aga edaspidi ei tohiks see enam väga mõjutada.”

Seni on Saaremaal kasutatud ühekordset pindamist, mandril juba ammu kahekordset. “Meil ei ole see (ühekordne kate – toim) majanduslikult otstarbekas,” märkis Tuisk. Oma sõnul julgeb ta väita, et kolme aasta vaates saadakse kahekordset katet tehes sama raha eest sama palju katteid. “Mis on kvaliteetsemad ja vastupidavamad,” kinnitas ta.