ÜLESKUTSE: Haigla ootab tunnustusi õdedele ja hooldajatele

12. mail tähistatakse rahvusvahelist õdede päeva, mis on suurepärane võimalus märgata ja tänada neid õdesid ja hooldajaid, kes on patsientidele positiivselt meelde jäänud ning vääriksid tunnustust. Kuupäev ei ole juhuslik – tegemist on 1820. aastal sündinud inglise ühe tuntuma põetaja ja õenduse arvatava rajaja Florence Nightingale’i sünnikuupäevaga, seetõttu kuulutaski Rahvusvaheline Õdede Nõukogu just selle kuupäeva rahvusvaheliseks õdede päevaks. See on päev, mil rõhutatakse ja tähistatakse õdede ja hooldajate panust meditsiini ja inimeste aitamisse. Sageli kiputakse unustama, et arstide kõrval teevad ka nemad rasket tööd ning nende kanda on suur osa patsiendi eest vastutamises ja tema heaolu tagamises.

Just seetõttu kutsub Kuressaare haigla tänavu üles kõiki inimesi panema kirja õdede või hooldajatega seotud kiitusi ja kogemusi, mis on mälestusesse positiivse jälje jätnud.

Kuressaare haiglas on ligi 140 õendusala töötajat, kelle hulka kuuluvad näiteks ämmaemandad ning radioloogiaõed ja -tehnikud, ning lisaks ligi 100 hooldusala töötajat.

Tagasiside on oodatud haigla kodulehel aadressil http://www.saarehaigla.ee/patsiendile/kiitused-kaebused-ettepanekud/ või paberkandjal EMO seinal asuvasse postkasti. Paberil kirjalikult esitatud kogemused ja kiitused võiksid olla ümbrikus, mille peale märkida “Tänukiri hooldusalatöötajale” või “Tänukiri õendusalatöötajale”, vastavalt sellele, kellele kiitust avaldatakse.

14. mail toimub haiglas tänuüritus, kus tehakse avalikuks ka kogukonna tähelepanu saanud töötajad.

SA Kuressaare Haigla