ÜLESKUTSE: tule emadepäeval koos perega õitsvaid laukapuid imetlema!

Soovides kõigile emadele rohkelt rõõme ja avatud meelt lähenevaks emadepäevaks, seostub see päev kevade ilusaima ajaga. Paljud Eestimaa pered pühendavad selle päeva eluandjale ja kallile inimesele, tulles kokku lähedalt ja kaugelt.



95 aastat tagasi esmakordselt üleriigiliselt emadepäevana tähistatud päeva hakati 60 aastat tagasi tähistama ka looduskaitse päevana, millest 1980. aastal kasvas välja terve looduskaitsekuu. Kevadine emadepäev ja looduspäev on kui kokku loodud.

Pühapäeval, 13. mail ootab kõiki peresid tore umbes 2 km pikkune loodusmatk Vilsandi rahvuspargi serval, et tutvuda salapärase selle aasta puuga – laukapuuga – ja teistegi kevadiste vähetuntud põõsaste ja puudega.

Milline on see kummalise, rabamaastikule viitava nimega laukapuu? Ta on hoopis lubjarikast mulda eelistav, end mereäärsetel põllupeenardel ja küngastel hästi tundev põõsas.

Saaremaal vaid paiguti esineva kaitsealuse roosõieliste sugukonda ja toompuuliste perekonda kuuluva põõsa ladinakeelne nimi on Prunus spinosa. Laukapuu on õitsemise ajal üksikutest väikestest õitest lausvalge, meelitades paljusid tolmeldajaid. Väikesed lehed ilmuvad alles hiljem. Tihti võib see tuultele ja põuale vastupidav põõsas moodustada juurevõsunditest läbimatuid ogalisi tihnikuid, mida lõunapoolsemates maades on kasutatud eluspiirdena.

Laukapuu ei vilju meil rikkalikult, nii et tema pisikesi siniseid luuvilju on vaid vähesed maitsta saanud. Selle, meil kuni 3 m kõrguse põõsaga käivad kaasas ka ajaloolised uskumused, legendid ja kasutamisviisid.

Lisaks laukapuule saab uuendada tutvust kontpuu, viirpuu, paakspuu, tuhkpihlaka, pooppuu, leedri ning mitme teise puu või põõsaga.

Koguneme kell 12 Kihelkonna ja Lümanda vahelise tee ääres asuva Loona mõisa parklasse, kust algab umbes tunnine jalutuskäik.

Pärast matka saab oma leivakoti tühjaks teha või astuda sisse Loona mõisa kohvikusse, kus lisaks kohaliku maitsega kokkukäivale toidule saab maitseelamuse uue kondiitri maiuspaladest.

Lisainfot loodusmatka kohta saate küsida telefonil 56 230 606 või kadri.kullapere@gmail.com. Looduspäev on kõigile tasuta.

Kadri Kullapere