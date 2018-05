WOW! keskus maksab 5,9 miljonit

Tuulte Roosi rajatava WOW! keskuse ehitusel lüüakse kopp maasse juba õige pea, saabuval suvel.

Pereatraktsioonikeskuse võtmerentnikeks saavad spordiklubi ja toidukauplus. Keskuse tegevjuhi Karolina Libliku sõnul on neil eelkokkulepe spordiklubide ketiga, kes soovib laiendada oma tegevust Saaremaale. Kellega tegemist, Liblik eile veel öelda ei saanud, kuna leping rentnikuga peab enne allkirjastatud saama, kuid see peaks juhtuma üsna kohe.

“Tegelikult olemegi sel nädalal lepingut sõlmimas spordiklubiga ja tegemist on suurte kogemustega ketiga. Kindlasti tuleb siia korralik klubi,” ütles Liblik intervjuus Kadi raadiole.

Ehitusluba juba olemas



Mitme toidu- ja esmatarbekauplusega käivad aga veel läbirääkimised, seega rentnik veel selgunud ei ole. Liblik ei usu, et keskus liiga suur saaks, ning ehitusega plaanib arendaja alustada õige pea. Ta märkis, et kui nädal tagasi saadi oodatud otsus keskuse rahastuse kohta, asuti kohe tegutsema ning nõnda peakski ehitusega alustatama lähikuudel. Ehitusluba on väljastatud sügisel, vaja on veel ehitajat.

Karolina Liblik naeris, et väike järjekord kohalikest ehitusfirmadest, kes suurobjekti oma tööks tahaksid, on juba ukse taha tekkinud. Eskiiside kohaselt efektse ilmega keskuse ehitus ei ole kindlasti lihtne ülesanne, ent ta ei usu oma sõnul, et see ka ülearu keeruline oleks.

“Arhitektidega on hoone ühte- ja teistpidi üle käidud ja tegelikult on juba ka uusi mõtteid, mida lisada,” märkis tegevjuht. Arhitektuuriline pool iseenesest on praeguseks üsna kindlalt paigas ning umbes täpselt selline see välja nägema hakkabki, kui eskiisidelt näha.

Avatakse 2020 kevadel



Nagu varemgi mainitud, on WOW! keskuse märksõna illusoorsus, mida loovad atraktsioonid: võib kõndida vihmas märjaks saamata, ronida tühjuses, olla vee all. “Ilmtingimata on minu jaoks üks huvitavamaid asju, kus ei ole väga palju tehnilist lahendust, läbi kahe korruse ronimine,” avaldas Liblik. Lisaks saab keskuses kogeda erinevaid virtuaalreaalsuse lahendusi, mida on kasutatud mitme atraktsiooni juures.

Keskusesse tuleb ka planetaarium, kus on võimalik erisuguseid üritusi korraldada. Sinna mahub nn püstijalaüritusele 60 inimest. Teise korruse kohvikualal on ruumi aga veelgi suuremateks kogunemisteks. “Kohvikuala on ka selline, mis on linnarahvale kogu aeg avatud, nii et sinna ei pääse vaid keskusesse pileti ostnud inimesed,” kinnitas Karolina Liblik.

Üldse kokku läheb keskus maksma 5,9 miljonit eurot. Läinud nädalal otsustas ka EAS keskuse rajamist toetada 1,9 miljoni euroga. Seega on ülejäänud vajaminev raha keskuse arendaja Tulik Invest OÜ omafinantseering. Keskus avatakse külastajatele 2020. aasta kevadel.

Tööd saab üle 15 saarlase

Kui keskuse tegevjuhi koht on juba hõivatud ehk sellena töötab Karolina Liblik ise, siis ülejäänud kohad on veel vakantsed. “Meil on planeeritud veel 14 töökohta,” ütles Liblik, leides, et seda pole Saaremaa kohta sugugi vähe.

Seda enam, et selle arvu sisse ei kuulu toidukaupluse ja spordiklubi töökohad. “Need on veel lisaks,” kinnitas keskuse tegevjuht.