ARNOLD RÜÜTEL 90: Palju õnne, härra president!

Täna 90. sünnipäeva tähistaval endisel riigipeal Arnold Rüütlil on juubeli tõttu kibekiired päevad.

“Minu sünnipäeva tähistamine on toimunud väga pidulikult,” ütles president Rüütel Saarte Häälele. “Eelkõige seetõttu, et möödunud nädalavahetusel korraldati Tartus kahepäevane konverents, kus tehti ettekandeid, mille teemad ulatusid alates minu lapsepõlvest viimaste töökohtadeni ja pensionile minekuni.”

Eile võõrustas endine riigipea juubeli puhul oma büroos arvukaid külalisi. “Üks õnnitleja on tulnud teise järel,” märkis Rüütel.

Tänagi on tema sõnul palju neid inimesi, kes on end registreerinud selleks, et saaks juubilari õnnitlema tulla. “Kuigi päevad on olnud väga tihedad, on olnud meeldiv kõigiga, endiste töökaaslaste ja tuttavatega kohtuda,” lausus Arnold Rüütel.

Saaremaal Laimjala vallas Pahavalla külas sündinud president Rüütel on siiani ühiskondlikult tegus. Nii jätkab ta tegutsemist organisatsioonides, mille loomisesse aastakümneid tagasi haaratud oli. Ta on nii Eesti looduskaitse seltsi, Forseliuse haridusseltsi kui ka ühenduste Hoia Eesti Merd! ja Roheline Rist auesimees, võttes võimaluste piires osa nende istungitest ja konverentsidest.

“Aitan jõudu mööda kaasa nende probleemide lahendamisele, mille erinevad seltsid on oma eesmärgiks võtnud,” rääkis Rüütel.

Kodusaarel käib president Rüütel koos abikaasaga võimalusel nädalavahetustel.

“Tingimata oleme aga juuli- ja augustikuu kogu aeg Saaremaal, minu lapsepõlve mängumaal Tulitul,” ütles Arnold Rüütel.

Saarte Hääl soovib president Rüütlile palju õnne ja tugevat tervist.