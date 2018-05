Haameri-teemalisel joonistusvõistlusel 65 osalejat

Homme kuulutatakse Kuressaare kultuurikeskuses välja joonistusvõistluse “Kohtumine Eerik Haameriga” võitjad ja avatakse osalejate tööde näitus.



Osalejaid oli võistlusel 65, kes esitasid kokku 69 tööd. Projektis lõid kaasa kaheksa kunstiõpetajat oma õpilastega Kuressaare kunstikoolist, Vanalinna koolist, Saaremaa ühisgümnaasiumist, Kuressaare gümnaasiumist, Orissaare gümnaasiumist, Leisi keskkoolist, Tornimäe ja Salme põhikoolist.

Võistluse eestvedaja ja idee autor Külliki Järvila ütles, et sihtgrupiks on 5.–8. ja 9.–12. klassi õpilased, kuna kevadeti toimuv Ilmar Torni kunstivõistlus on mõeldud noorematele, kuni neljanda klassi õpilastele.

Konkursi idee tuli talle hetke ajel, kui Raegaleriis avati Eerik Haameri näitus. “Mõte oli, et võimalikult palju lapsi käiks Haameri näitust vaatamas ja neil tekiks ettekujutus, kuidas eelmisel sajandil kunstnik inimesi ja maastikke kujutas,” selgitas Järvila.