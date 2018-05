JUHTKIRI: Muuseumi äärmused

Saaremaa muuseum on viimasel ajal tihti pildis teemadega, mida enne ette ei tulnud. Varasemast on meeles, et pildile saadi peamiselt n-ö muuseumiteemadega.

Nüüd kipuvad tulema negatiivsema alatooniga turundusuudised. Meenutagem hiljutisi vaidlusi Saaremaa ooperipäevade rendi üle ning tänase lehe esiküljelugu õllemüügi ümber toimuvast käärimisest.

Ei saa laita muuseumi ideid turundada ennast suveniire müües. Olgu selleks siis kasvõi õlu. Kindlasti on muuseumi poes ja kohvikus müüdav kaunis pudelis kesvamärjuke selline asi, mis turistidele selle paiga paremini meelde jätab.

Kuid kas seda õlut tuleks müüa ka mõnes külapoes või linna teistes kohvikutes. Seda enam, et maksumaksja rahaga toimetav asutus peaks eriti hoolikalt vaatama, kus ja mida ta teeb.

Aastaid on muuseumi puhul märgitud, et võiks veidi enam panustada ka enesemüümisele, mitte niipalju tõsiteadusele. Maitseasi. Muuseumi omandivormi ja juhtkonna muutumisel oli just see paljuski teemaks. Paraku tundub, et suund on võetud ehk liiga jõuliselt ja põrutatud näiliselt ühest servast teise. Ehk püüaks rohkem keskele hoida?