Lapsed on putukahammustusele tundlikud

Kui Eestis võib putukahammustusest saada tõsise haiguse enamasti vaid puugilt, siis peamine risk on putukapiste või -hammustuse korral hoopis nahaärritus ja allergia.

Üldjuhul on tundlikumad väikesed lapsed ja need, keda on korduvalt hammustatud või nõelatud.

Putukahammustused vajavad harva ravi, kuid herilase või mesilase nõelamise korral on allergilise reaktsiooni oht suurem kui putukahammustuse korral. “Alati sõltub kõik inimese tundlikkusest –mõnda nõelab mesilane ja ei juhtu midagi,” nendib allergoloog Viigi Viil. “ Samas hammustab kedagi mingi kevadine putukas ja ollakse mures. Selliseid asju märkavad inimesed kevadel tihtipeale rohkem, sest talvel ju putukaid ei ole. Kevadel käiakse aga palju rohkem väljas ja kokkupuudet putukatega on rohkem.”

Viili hinnangul ei ole inimese keha pärast pikka sügist ja talve päikese, tuule, leviva õietolmu ja lendavate putukatega veel harjunud. “Just on peal ka kevadväsimus, talvega on immuunsüsteem nõrgenenud ja kehavarud vähenenud, viirused on liikunud ja koolipinged murravad,” räägib ta.

Peapiirkonnas ohtlik



“Kõige selle pealt väljendub ka see putukatundlikkus lihtsalt rohkem. Suvel ja sügisel on lastel ikka punne peal, aga neid nagu ei märgata. Kevadel ronivad samas igasugused putukad välja ja tekitavad kindlasti ka tugevamat reaktsiooni.”

Inimesed taluvad putukahammustusi ja -nõelamisi erinevalt ning allergikutel on nähud tugevamad ja püsivad kauem. Kõige ohtlikum on nõelamine peapiirkonda ning selle tagajärjel võivad tekkida keele- ja kurguturse, mis omakorda põhjustavad hingamisraskusi.

Kui putuka nõelamine põhjustab kõri-, suu- või keeleturset, mis takistab hingamist või kutsub esile tõsise allergilise reaktsiooni tundemärgid, tuleb kutsuda kiirabi. Oluline on torkekoha puhastamine, turset saab alandada, kattes pistekoha kohe pärast nõelamist külma kompressiga. Korduvpisted või -hammustused võivad põhjustada naha tundlikkust ja nahapõletikku.

“Väike putukas ei ole üldjuhul eluohtlik, aga kindlasti on olulised tegelased puugid ning mesilased ja herilased,” märgib Viigi Viil. “Kui inimesel on olnud ikka väga tugev reaktsioon nii mesilasele kui ka herilasele ja tekivad hingamisraskused, soovitan kindlasti kontakteeruda perearstiga. Tänapäeval on olemas selline asi, nagu Epipen, mis sisaldab adrenaliini ehk tugevat hormooni. Kui inimesel on olnud selline šokilaadne reaktsioon mesilasetorkele, siis soovitatakse sellist varianti alati tagataskus hoida.”

Dr Viil lisab, et kui selline allergia on juba välja kujunenud, siis tasub olla ettevaatlik ja mitte nii väga mesilastarude läheduses viibida. Samas on mesilased loomult rahulikumad, aga herilased agressiivsemad ja norivad ise tüli.

Ei ründa põhjuseta



“Oluline on mitte jätta lahtiselt kusagile mingeid puuvilju, mis putukaid kohale meelitavad,” selgitab tohter. “Just moosikeetmise ajal on mesilased ja herilased tihtipeale kohal. Kui nende suhtes on tundlikkus, siis tuleb olla tähelepanelik. Aga esimesel kokkupuutel mesilasega ei tohiks rasket toimet veel tekkida ja reaktsioon peab alles kujunema. Päris nii ei ole, et saad mesilase käest nõelata ja kohe on eluohtlik olukord. Enamasti ei saa seda olla, sest mehhanism ei ole välja kujunenud. Aga kellel on reaktsioon olnud, siis pole mõtet end suvel nii väga kusagile aeda toppida.” Tavaliselt ei ole putukad agressiivsed ega ründa inimesi põhjuseta. Õues putuka nõelamisest pääsemiseks tuleb vältida eredavärvilist riietust ja tugevaid lõhnu, mis meelitavad putukaid ligi.

Soovitav on kanda pikkade varrukatega rõivaid, pikki pükse, jalanõusid ja mütsi, et oleks vähem katmata nahka. Kindlasti võiks kasutada putukatõrjevahendeid või -küünlaid. Putukate rünnakute vältimiseks ei tohiks magusaid jooke ja toitu lahtiselt välja jätta. Sellised ettevaatusabinõud on just olulised videvikust ööni, mil paljud nõelavad ja hammustavad putukad on aktiivsed.

Samas tuleb paljajalu murul kõndides arvestada sellega, et putukale peale astudes saate kindlasti nõelata. Soovitav on, et lastel ei lubataks mängida kohtades, kus võib olla herilasepesi.