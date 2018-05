Meie Maa ajakirjanikud lõid suhtekorraldusﬁrma

Postimees kirjutas, et ajalehe Meie Maa peatoimetaja Veiko Visnapuu ja uudistejuht Ines Vapper rajasid suhtekorraldusfirma OÜ ViVa Konsultatsioonid.





Firma on asutatud mullu septembris ning selle tegevusalad on suhtekorraldus ja teabevahetus. Eesti ajakirjanduse eetikakoodeks näeb aga ette, et ajakirjanik ei võta vastu ametikohti, soodustusi, tasu ega kingitusi, mis tekitavad seoses tema ajakirjanikutööga huvide konflikti ja võivad vähendada tema usaldusväärsust. Samuti ei tohi ajakirjanik olla kajastatava asutuse või institutsiooni teenistuses.

Mõni päev tagasi saadeti ViVa Konsultatsioonide nime alt välja pressiteade uue kaubandus- ja vaba aja keskuse kohta, mis kandis pealkirja “Saaremaa saab uue turismimagneti”. Samas avaldas ajaleht Meie Maa alles eelmisel neljapäeval sellest ka uudise pealkirjaga “EAS toetab WOW! keskust 1,9 miljoniga”. Keskuse rajamisest on Meie Maa varemgi korduvalt kirjutanud.

Kuna ViVa Konsultatsioonid on Visnapuu sõnul nii ajakirjanduslik ettevõte, ei näe ta huvide konflikti. Küsimusele, kuidas saavad lugejad olla kindlad, et on välistatud, et Meie Maas ei ilmu ViVa Konsultatsioonide klientide tellimuslugusid, vastas Vapper, et lugejad näevad seda lehest.

Visnapuu ütles aga, et neil pole sõlmitud ühtegi kliendilepingut, mistõttu pole neil probleemi vajadusel kriitilisi lugusid teha. Küsimusele, kas WOW! keskus siis ei maksa keskuse kohta tehtavate pressiteadete eest, vastas ta, et oleneb, kuidas kokkuleppele jõutakse.

Eesti ajalehtede liidu tegevjuht Mart Raudsaar leidis aga, et kui ajalehes kajastatavate teemade ja inimeste ning suhtekorraldusbüroo klientide vahel on kattuvusi, on probleem igatahes olemas ja emmast-kummast tuleks loobuda. “Suhtekorraldus ja ajakirjandus on omavahel ikkagi vastandlikud tegevused: ühel pool esitab ajakirjanik avalikkuse esindajana kriitilisi küsimusi ja teisel pool valmistab suhtekorraldaja oma klienti ette, kuidas sellistele küsimustele vastata,” selgitas ta. “Me näeme siin klassikalist huvide konflikti. Ajakirjanduse juures on väga olulised läbipaistvus ja lugejate usaldus,” kinnitas Raudsaar.