Saaremaa golfiklubi panustab noortetööle

Saaremaa golfiklubi on võtnud plaani panustada golfi populariseerimiseks ja selle kandepinna suurendamiseks edaspidi rohkem noortetöösse.



“Tahame alale noorte hulgas rohkem reklaami teha,” ütles golfiklubi president Ahti Niitsoo, kellel on üldse plaanis tuua rohkem Saaremaa inimesi golfi juurde. “Golfiga peab hakkama tegelema juba päris varakult ja seepärast tahamegi suunata fookuse lasteaedadele ning 1. ja 2. klassi lastele. Konkurents on siin muidugi tihe, sest lasteaias võetakse lapsed juba teiste alade poolt treeningutele ära, aga meie pole sinna veel jõudnud.”

Koos juunioridega kuulub klubisse praegu 20 noore ringis ja seda on Ahti Niitsoo hinnangul vähe. “Igal aastal teevad paljud noored Kuressaare gümnaasiumis golfi esmakursuse läbi, aga siia nad kuidagi ei jõua,” tõdes ta. “Paljud lähevad muidugi mandrile kooli ja tagasiside meie klubiga jääb väga tagasihoidlikuks. Kui laps saab juba algklassides golfiga alustada, siis on lootust, et ta mängib siin veel kaua. Aga kui ta teeb esmatutvuse alles 10. klassis, siis on see hilja.”

Klubi pakub omalt poolt noortele trenne ja vajalik varustus on tasuta. Saaremaa noortele on ka soodustused treeningutasu osas. Selleks hooajaks on klubil koostöö väljakupoolse treeneri Mari Suursaluga, kes annab ka koolis golfitunde. Klubil on oma jõududega plaanis teha lastele alates seitsmendast eluaastast kaks-kolm golfilaagrit. Kavas on väljasõidud teiste klubide lastega kokkusaamiseks ja mängimiseks.

Klubi täiskasvanud liikmete arv on tõusuteel ja hetkel on hingekirjas 147 inimest. Ahti Niitsoo sõnul võiks see arv olla oluliselt suurem ja kui igal aastal saaks 20 inimest juurde, siis oleks see juba väga hea. Aga ka siin on tehtud algajatele erinevaid golfi õppimise formaate. “Nad tulevad mängivad mentorringe ja sealt saab juba green-kaartidega inimesi juurde,” lausus Niitsoo.

Samas on mängijate sportlik tase aasta-aastalt tõusnud ja läinud tunduvalt paremaks. Eestis ja noorte mõistes on klubil läinud väga hästi. Tublid on olnud Karl Aru, Karola Soe ja Ralf Johan Kivi, viimasest loodetakse tulevikus väga head mängijat.

Tänavu tuleb Saaremaa golfiklubil korraldada kolm suuremat võistlust koostöös Eesti golfiliiduga. Mai lõpus amatööride võistlus, siis seenioride Open, kus on kõik meie paremad koos, ja Saaremaa Open. “Käime ka väljas võistlemas ja eriti aktiivselt just noortega,” märkis Ahti Niitsoo.