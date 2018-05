Saaremaa on meistritiitlist võidu kaugusel

Võrkpalli Eesti meistrivõistluste finaalseerias võitis Saaremaa kodus Tartu Bigbanki 3 : 0, juhib nelja võiduni mängitavat seeriat 3 : 1 ja klubi ajaloo esimene meistritiitel on võimalik vormistada kodupubliku ees juba täna. Saaremaa Võrkpalliklubi peatreeneri Urmas Tali hinnangul on Bigbankil selg vastu seina.



Viimane vile loeb



“Üks asi on füüsiline väsimus, aga väljakul selle peale ei mõtle,” selgitas ta. “See hakkab rolli mängima neljanda geimi lõpus või viiendas. Siis selgub, palju keegi maast lahti saab. Tegelikult on olukord ikkagi veel terav. Võetakse end puhkepäeval kokku, siis tuleb uus mäng ja nullist pihta. Kuna neil pole taganeda enam kusagile, siis on vastane ohtlik.”

Kolmapäeval Rakveres Eesti koondise juures olnud Bigbanki peatreener Andrei Ojamets ütles, et mängu võitja kinnitab ikkagi kohtuniku viimane vile.

“Ära ütle hopp enne, kui sa ei ole üle hüpanud,” lausus ta, lisades, et kindlasti on soov veel Tartus mängida. “Juurde on vaja panna mõtlemises ja liigutustes. Selle taha see asi meil jäigi ja eriti rünnakul. Eneseusku on vähe. Aga ega kedagi ühe päevaga paremaks ei tee. Samas võiks Urmas Tali ära saata, mingu B-koondise juurde.”

Teisipäevane mäng Kuressaare spordihoones algas Tartu domineerimisel, kui juhiti 8 : 2. Saaremaa jõudis 15 : 15 viigini ning geimi lõpus algas 26 punkti toonud Hindrek Pulga show, kes vedas võõrustajad 25 : 20 võidule.

“Raske algus ja närvilisus andis tunda,” märkis Urmas Tali. “Meil oli oluline ja tähtis rahulikuks jääda olukorras, kus teisel pool hakkab mäng minema. Sellest tuleb kiiresti välja saada. Mäng oli alguses kuidagi kivi taga, kuigi polnud midagi keerulist ja suutsime vastasele kuidagi ise punktid anda.”

Üksi ei tee midagi



Teises geimis oli juhtivam pool Saaremaa, kes võitis geimi Pulga serviässast 25 : 20. Kolmas geim oli kõige tasavägisem, kuid võõrustajad võtsid ikkagi seisuga 27 : 25 oma. “Saime kehva alguse järel lõpuks ikkagi mängu tagasi,” tõdes Urmas Tali. “Teine oli puhtalt meie kontrolli all ja kolmas oli emotsionaalselt raske, sest hoidsime distantsi, kuigi lõpus läks tasavägiseks, tegime kaks oma asja ära.”

Andrei Ojametsa sõnul olid Tomaš Halandal põlvedega väga suured probleemid, kuid pingilt oli võtta Helar Jalg, kes realiseeris neli neljast rünnakul ja vigu ei teinud. “Paljud ei pane Helarit võib-olla tähele ja ta kipub teiste kõrval nähtamatuks jääma, aga samas on ta alati platsile tulles võistkonda aidanud,” selgitas ta. “Pulk mängis esimese korraliku mängu selles finaalseerias, aga me ise andsime talle selleks ka suure võimaluse. Meie mehed tegid blokki hüpates väga palju valesti või jätsid siis hoopis tegemata.”

Hindrek Pulk ütles, et see oli meeskonna võit, sest üksi ei tee võrkpallis midagi. “Tahtsime näidata, et oskame kodus ka ikka veel võita, sest see esimene kaotus näris hinge,” tunnistas diagonaalründaja, lisades, et suur tahtmine on neljapäeval see asi ära lõpetada.