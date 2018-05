Saaremaa muuseumi õlle ümber käärib

Saaremaa muuseumi teabejuhi turundustöö suveniirõlle Hertsog Magnuse punane müügiks väljaspool muuseumi piire ajas harja punaseks Andres Tinnol, kes on muu hulgas osanik ka Pöide pruulikojas.





“Õlut toodeti Saaremaa muuseumi jaoks, kuid seda soovitakse müüa ka väljaspool Saaremaa muuseumi asuvates baarides ja pubides. See pole minu arvates sihtasutuse Saaremaa Muuseum põhikirjaline tegevus,” ütles Tinno. Ta lisas, et samuti pole sihtasutus teinud sellise ostu tarbeks ühtegi hanget ega küsinud võrdlevaid pakkumisi. Tinno märkis, et on oma arvamusest teavitanud ka muuseumi nõukogu esimeest Jaanis Priid.

“Lisaks muidugi teema, et Pihtla pruulikoja toodete müügiga tegeleb töö ajal SA Saaremaa Muuseum töötaja, kes saab oma tööandjalt palka mingi muu tegevuse eest,” sõnas Tinno.

Saarte Hääl püüdis saada selgust, et kes siis lõpuks õlut toodab ja kes müüb, kuid erinevate osapoolte ütlused lähevad veidi lahku.

Saaremaa muuseumi teabejuht Aldo Maksimov ütles, et nemad on jaganud infot kõigile, kes on õllest huvitatud olnud. Ta selgitas, et õlle tootmisel tasus muuseum kohe siltide ja kaubamärgi kujundamise eest. Need kulud arvestab Pihtla Õlleköök neile väljamüügihinnast maha. Juhul kui keegi tahab õlut rohkem osta, saab ta selle Maksimovi sõnul kätte Pihtlast. “Meie kasum kulude katteks on arvestatud Pihtla väljamüügihinna sisse,” märkis teabejuht.

“Meie töö on õlu valmis teha ja see muuseumile üle anda,” selgitas Alo Väli õlut tootnud Pihtla Õlleköögist. Tema sõnul tegeleb turustamisega muuseum ja Pihtla ise ei paku õlut kuskile müüki. Veidi hiljem täpsustas Väli, et oli saanud nüüd teada, et muuseumi kaudu on tekkinud mõned uue õlle vastu huvitundjad saarelt ja mandrilt. “Kui loss tahab ja lubab oma varudest ka neile jagada, siis seda me teeme,” lisas Väli.

Segaseid ostu-müügi-turundamise suhteid muuseumi ja tootja vahel tunnistas ka muuseumi nõukogu esimees Jaanis Prii. Tema sõnul üritas ta eile lepingutega tutvudes selgust saada. “Muuseum ei peaks tegelema alkoholi müügiga muul moel ja teiste tootjatega sarnastel alustel, eriti hulgi,” märkis Prii.

Sama ütleb ka Andres Tinno, kelle sõnul käib muuseumis palju alaealisi ja seega sobiks suveniiriks paremini ehk mõni alkoholivaba jook. Aldo Maksimovi sõnul on õlleköök linnuses olnud juba pool tuhat aastat tagasi. “Seega ei ole me mitte läinud juurte juurest kaugemale, vaid pigem nende juurde,” nentis ta ja toonitas, et tegemist on eranditult Saaremaaga seotud tootega. Maksimov lisas veel, et muuseumi üks kohustus on ka omatulu teenimine.

KOMMENTAAR

Alkoholi müük on põhikirjaline tegevus



Saaremaa muuseum ei tooda ega toeta materiaalselt õlle tootmist. Maksumaksja raha eest peetakse muuseumit üleval ca pooles ulatuses, ülejäänud osa peab muuseum oma tavapärase majandustegevusega ise teenima. Vastavalt sihtasutuse põhikirjale kuuluvad siia alla majutus-, toitlustus-, kaubandus-, parkimis-, transpordi-, ruumide ja inventari rendi- ning turismiteenus.

Alkoholi müük kuulub eelpoolnimetatud jaekaubanduse hulka. Alkoholi on Saaremaa muuseumi poes ja kohvikus müüdud aastaid, sh erinevate Saaremaa tootjate õlut.

Rita Valge,

SA Saaremaa Muuseum juhatuse liige