20 aastat metsas – mulle see töö meeldib!

Reta Puidu harvesterijuht Ivo Alt on vahva mees: armastab omapäi metsade vahel töötamist ja kinnitab, et üksi ta seal ju tegelikult pole, tal on raadio seltsiks.





Tänavu sügisel saab Mustjala kandist pärit Ivol harvesterijuhina täis 18 aastat. Seda Reta Puidus. Metsamehetööd on ta teinud ka enne seda, neli aastat. Seda siis eelmises töökohas, kus ta metsa välja vedas.

Kui Reta Puit aastaid tagasi endale esimese harvesteri soetas, sattus Ivo õigel ajal õiges kohas olema. Õigemini ta ise pakkus end tööle ja tal lasti proovida. Seni pole Ivo metsateost tüdinud. Tema sõnul on ühe masina peale kaks meest, mis tähendab, et tööl ollakse kordamööda. “Vahetus jookseb kolm päeva tööl, kolm vaba, ja niimoodi me käime,” seletab ta.

Ivo arvates on iga objekt erinev ja see teebki töö põnevaks. “Täna olen siin, järgmine kord lähen kuskile teise Saaremaa otsa,” põhjendab ta tööpostil püsivat põnevust.

Sõrve on alati kõige adrenaliinirohkem. “Olen korralikul miiniväljalgi käinud, täiesti läbikäimata koht, ja olen ka granaadi sisse saaginud, õnneks päris läbi ei saaginud,” kõneleb ta elust harvesterijuhina, mis tundub kui action-film.

Nimelt olid detektoristid ehk piibitajad, nagu Ivo neid nimetab, leidnud kolm granaati ja kaks kuulipilduja ketast ning asetanud need puu najale. “Aga mina tulin ju teiselt poolt puud ja ma neid ei näinud. Hakkasin puud maha võtma ning poole saagimise pealt hakkas suitsu ajama. Läksin vaatama ja… kolm granaati ja kuulipilduja ketast!”

Ootamatusi on ette tulnud teisigi. Näiteks oleks Ivo kogemata ühe nugise pooleks saaginud. Loom jäi õnneks siiski ellu. “Oli teine puu sisse peitu läinud ja magama jäänud, puu oli seest tühi, aga kukkus sealt välja. Ma esiti ei saanud arugi, mis asi see on, kuid kui jooksu pani, nägin, et nugis.”

Samas meeldib Ivole lihtsalt looduses tööd teha. Ta meenutab, kuidas Rein Kirst, üks Reta Puidu omanikest, kunagi küsis, mis tunne tal metsa minna on, kui teab, et ta otsustab puud maha võttes elu ja surma üle. “Ei osanud midagi öelda. Pärast mõtlesin, et kui hakata iga puu juures mõtlema ja andeks paluma, siis jääks töö tegemata,” leiab ta. Pealegi, metsatöö pole vaid puude langetamine, vaid ka uue metsa istutamine. “Ei… mulle see töö meeldib!”

Harvesterijuhi töö on üsna üksildane, ühekorraga on üldiselt objektil üks mees. Ivo ei leia aga, et ta nii üksi oleks. “Raadio on ju ka,” naerab ta. “Ja internet. Kui lõuna ajal vaja uudiseid lugeda, saan loetud.”

Masinapark on vähemalt Reta Puidul korralik. Tänapäeva metsatöömasinad on Ivo sõnul mugavad, müra- ja vibratsioonikindlad. “Kõiksugu kliimaseadmed, automaatikad – ainult istu ja tööta,” kõneleb ta. Võib ju seegi tervisele käia, sest istuv töö just seda tegema kipub. Kuid Ivo on sellegi murekoha enda jaoks lahendanud. “Käin iga tunni-poolteise järel metsavahel jalutamas, sirutan selga,” sõnab ta. Plusse on selle töö juures kindlasti rohkem kui miinuseid ning Ivo Alt on oma tööga rahul. Ega´s ta muidu seda juba aastaid teeks.