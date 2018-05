Käivitatakse rahvasprindi sari

Saaremaa tehnikaspordi klubi ja MTÜ Kaarma Sport Management korraldavad rallispordiürituse Saaremaa Rahvasprint 2018.

“Sellist asja pole Saaremaal aastaid olnud,” ütles üks korraldajatest Neeme Virveste. “Idee käis välja Avo Reimal, kes otsis endale mehi appi seda võistlust läbi viima. Koos Boris Lehtjärvega oleme kunagi külarallisid teinud ja nüüd tekkis võimalus abikäsi ulatada, et see sari käima lükata.”

Üritus koosneb kolmest etapist, mis sõidetakse 2. juunil, 22. septembril ja 17. novembril.

Neeme Virveste sõnul sõidetakse kõik etapid erinevates kohtades, aga ta ei soovinud neid avalikustada, kuna sõitjad hakkaksid seal muidu külaelanike rahu rikkuma, kui nad sinna enne sõitma lähevad.

“Load on vallast nende teede peale taotletud,” rääkis Virveste. “Üritame teha asja nii, et me ei lähe külarahva vastu. Lepime nendega alati enne kokku ja tahame, et ollakse meie ürituse poolt. Meil on alati olnud põhimõte, et pärast meie sõitu on külatee parem kui varem. Hööveldame ja veame killustikku peale.”

Võistlusklassid on 2WD suur ja väike, 4WD, naised, noored J16 ja J18 ning sport 2WD. Ürituse ühele etapile on oodata umbes 75–90 autosportlast, kellega liituvad mehaanikud ning loomulikult fännid ja kaasaelajad. Seega on rajale ja selle äärde oodata umbkaudu 250–300 inimest.

“Kui me viimati Laokülas võistluse korraldasime, oli stardis 52 autot. Seda on tõsiselt palju ning loodame, et seekord tuleb võistlejaid veelgi rohkem, ja tahaks ka mandrimeestega rammu katsuda,” lausus Neeme Virveste.

Võistlema saab oma autoga iga soovija, kellel on julgust Saaremaa kiviaedade vahel kihutada. Selleks on vaja, et auto tehnilistele tingimustele vastab.

“Võib tulla ka täiesti tavalise autoga, ei ole mingit probleemi,” märkis Virveste. “Peab paigaldama korralikult kinnitatud tulekustuti ja sõidu ajal peab kiiver peas olema.”