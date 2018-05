Madala treileriga läheb laevasõit kalliks maksma

Väinamerel reisijaid teenindavate laevade autotekil asetsev küür tekitas treilervedudega tegelevale ettevõttele pelgalt pealesõiduga 2300-eurose kahju.



Internetti postitatud videotest on näha, kuidas pikk ja madal veos on tõsises hädas Virtsus laevale pääsemisega. Mitmekordsel proovimisel käib viimaks korralik kõmakas ja treiler on tekil asuva küüru küljes kõhtupidi kinni. Tegemist on kaldega, mis asub otse autoteki alguses, kus esmalt sõidad veidi kaldest üles ja seejärel alla. Videoseeria näitab, kuidas laeva personal üritab küll abiks olla, kuid samas on tarvis treiler kiiresti laevale saada.

Kui pärast suuremat ponnistamist ja kokkupõrget küüruga on sõiduk viimaks tekil, ootab uus katsumus Kuivastus. Treileril ei jää suurt muud üle, kui rammida end hooga laevalt maha, pilpad ja tolmupilv taga.

Lihtsalt liiga järsk



Õnnetusse olukorda sattunud veofirma Alliku Grupp OÜ tegevjuht Neeme Gross nentis, et laevale peale- ja mahasõit on madalate treilerite jaoks lihtsalt liiga järsk. Tänu sellele läheb kogu koorma koormus ühele sillale ja see lõhubki masinaid. “Nii juhtus ka meil,” ütles Gross. “Kahju firmale on umbes 2300 eurot,” tunnistas ta.

Laevale sõidu kadalipu filmis üles graniitkillustiku veo ja ehitusmaterjalide rendiga tegeleva ettevõtte Ruu Kivi töötaja, kes samal reisil oli. Seda puhtisiklikust huvist, et sama saatus ei tabaks ka neid.

Ruu Kivi juhatuse liige Allar Leedu tõdes, et tegemist on n-ö õppevideotega. Ta märkis, et neilgi on sarnane tehnika ja tuleb käia ka saarte vahet.

Leedu sõnul on selge, et laeva konstruktsioon on ebamõistlik. “Sisuliselt on laevale peale- ja mahasõidul kaks lamavat politseinikku ning nii juhtubki see, mis nüüd juhtus – auto sõitis peale, jäi kinni, misjärel üritati seda vedrustusega üles tõsta, aga kogu raskus läks seepeale ainult ühele teljele ja õhkvedrustus purunes,” rääkis Leedu. Maha tuli masin laevalt juba suure vihaga, sest päästa polnud enam midagi.

Leedu hinnangul pärsib laeva ebamõistlikult vale konstruktsioon tegelikult igasugust tegevust saarel. “Kõige suuremad probleemid on tõenäoliselt jahtidega pealesõitmisega, sest neidki veetakse ju madalate treileritega,” arutles ta.

Varem ei ole probleemile suuremat tähelepanu pööratud, seega pole seni ka laiemalt levinud ükski olukorda leevendav tegutsemisviis. Mõnevõrra aitaks ehk see, kui madala treileriga veod toimuksid hommikul vara või õhtul hilja, kui laadimiseks on ehk rohkem aega, ning läheneda võiks sedapidi, et asetada midagi rataste alla, silumaks küüru kaldenurka, pakkus Leedu.

“Aitaks ka, kui kaldaramp oleks teistsuguse ehitusega, aga kuna infrastruktuur on valmis, siis tundub absurd teha infra praami järgi ringi,” leidis ta. “Pigem tulebki laadimisel aega varuda ja leida lahendus, kuidas madalaid treilereid kõrgemaks saada, on see siis vedrustusega või midagi rataste alla pannes.”

Pole nõus lõhkuma



Tülikas on see nii või teisiti. “Tuleme kahe nädala jooksul samasuguse masinaga saarele ja meil on nüüd ekstra meeskond kaasas, sest me pole nõus sellega, et meie tehnika niimoodi katki läheb,” rääkis Allar Leedu. “See on üks asi, millele pole tahetud või osatud mõelda, aga just sellised probleemid on nende praamidega.”

Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsioonijuht Sirle Arro ütles, et neile teadaolevalt purunes kõnealusel sõidukil treileri hüdrosüsteem ja seetõttu vajus sõiduk põhjaga vastu rampi. Et süsteemi oleks purustanud tekil olev küür, ta ei öelnud.

“Hüdrosüsteemi purunemise põhjused ei ole meile teada,” nentis Arro, soovitades kõikidel laevale sõitvatel sõidukijuhtidel järgida ikkagi alati kalda- ja laevameeskonna juhiseid. “Autotekil sõites peab sõiduki kiirus jääma alla 5 km/h,” toonitas ta.