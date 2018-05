Muhu tüdruku joonistus ehib hädaabinumbrit 112

Muhu põhikooli õpilane Kai Kommel võitis häirekeskuse korraldatud laste joonistusvõistluse, mille eesmärk oli leida Mis- ja Kus-nimelised tegelased ennetusliku teavitustöö tegemiseks.





Eile andis häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela Muhu põhikoolis enam kui 200 võistlustöö hulgast parimaks valitud töö autorile Kai Kommelile üle auhinna, milleks oli kotitäis kunstitarbeid ja Lottemaa priipääse kahele.

Alvela sõnul võiksid Mis ja Kus aidata lastel paremini meelde jätta, mida hädaabinumbrile 112 helistades rääkida. Mis ja kus ehk mis juhtus ja kus juhtus on esimesed küsimused, mida häirekeskus helistajalt reeglina küsib.

Vanamõisa külast pärit 3. klassi õpilane Kai Kommel ütles, et kui tema kui võitja nimi ETV 2 saates “Lastetuba” teatavaks tehti, kõlas see nagu lotovõit. “See oli mulle väga suur üllatus ja ema oli ka rõõmus ja plaksutas väga kaua,” rääkis Kai Kommel. Võitja ise emotsioone vaka all ei hoidnud ning hüppas kodus lausa õhku.

Vesivärvidega voolamistehnikas tehtud pildil kujutab sinine nägu autori sõnul vett ja punane nägu tuld. Kai, kes juba lasteaias ühe joonistusvõistluse võitis, sooviks tulevikus meelsasti kunstnikuks saada. Tüdrukul on kodus pliiatsid, pintslid ja värvid ning ta joonistab ja maalib üsna tihti.

Kai ema Katrin Kommel ütles, et kuigi ta palus tütrel pildi valmis teha juba kuu aega enne tööde esitamise tähtaega, sündis võidutöö tegelikult viimasel hetkel. Ema sõnul on tütrel kunsti peale hea käsi. Kai on tüdruk, kes tegeleb väga erinevate asjadega ja kes näiteks arvuti taga saab mahti olla vaid kaks korda nädalas.

Klassikaaslane Käsper Saksakulm tunnistas, et klassiõe võit tekitas temas isegi pisut kadedust, kuigi ta ise võistlusel ei osalenud. “Mõtlesin, et äkki ta saab mõne hea auhinna ja siis saab ta seda hiljem kõikidele nina alla hõõruda,” muigas klassivend. Käsper lisas, et tegelikult on Kai aktiivne ja tore tüdruk ning tal on väga hea meel, et Muhu kooli selline tunnustus tuli.

Muhu põhikooli direktor Andres Anton leidis, et iga lapse jaoks on edukas esinemine sellisel konkursil suur asi ja alati on heameel, kui Muhu kooli kusagil esile tõstetakse.