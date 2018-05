PILTUUDIS: Üle 500 lapse jooksis heategevuseks

Eile jooksis Kuressaare linnapargis laste heategevuslikku teatejooksu enam kui viissada 5.–9. klassi õpilast 11 Saaremaa koolist. Teatejooks toimus samaaegselt Tallinnas, Arukülas, Elvas, Haapsalus, Jõgeval, Keilas, Kuressaares, Kohtla-Järvel, Kärdlas, Narvas, Otepääl, Paides, Raplas, Peetris, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Sillamäel, Tartus, Toilas, Tõrvas, Valgas, Viimsis, Viljandis ja Võrus. Laste teatejooks on heategevuslik üritus, mis toetab liikumisvõime kaotanud laste ravi. Jooksu idee on anda noortele võimalus tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest. Oluline pole võit, vaid osavõtt ja teadvustamine, et kõik, kellele on liikumisvõime antud, peaksid seda kasutama.