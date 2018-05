Talunike logistikakeskusest ei saanud asja

Kaks aastat tagasi PRIA toetusrahaga loodud talukauba logistikakeskus Kuressaares Mareti kaubamaja ruumides läks hingusele mõne kuuga.



“Korra see nagu toimis, aga ei olnud eriti minekut sellel asjal,” ütles Saaremaa talupidajate liidu juht Jaan Kiider.

2016. aasta juunis kirjutas Saarte Hääl, kuidas PRIA eraldas Saaremaa talupidajate liidu projektile 148 252 eurot, millega toetatakse viie aasta jooksul Saaremaa toidutootjate osalemist erinevatel messidel ja laadatel ning seatakse sisse logistiline keskus ja ladu Kuressaares Suur-Sadama tänaval, samas hoones Mareti kaubamajaga.

Nüüd rääkis Jaan Kiider, et Mareti kaubamaja ühes otsas laomoodi asi neil 2016. aastal lühikest aega tõesti oli. Asja mõte oli koguda väiketootjate toidukaup ühte laoruumi, et neid siis koostöös Saare OTT-ga (kauplemissüsteem Otse Tootjalt Tarbijale) tarbijatele kätte viia. Üsna ruttu olevat aga selgunud, et Saaremaal on niivõrd vähe väikekaupa ja tootjatel polnud sellist laokompleksi vaja.

Projektijuht Karen Allas selgitas, et logistikakeskus loodi suuresti internetipoodidest laekunud tellimuste paremaks täitmiseks. Logistikakeskuse käivitamine oli eelkõige ajendatud koostööplaanist sel ajal tegutsenud eestimaise toidukauba veebipoega www.naaber.market. Et veebipoelt laekunud tellimused oli sageli üsna väiksed, oli mõistlik rajada Kuressaarde ladu, kuhu tootjad said korraga tuua suurema hulga kaupa, et mitte iga viie kilo kartuli ja nelja kilo õunte pärast ise Tallinna sõita.

Et väikeste koguste tarbijani toimetamine on talunikele posti- või transpordikulude tõttu väga tõsine probleem siiani, võib kõne alla tulla kellegagi koostöös väikese lao avamine Tallinnas. “Meil on projektis ette nähtud teha ladu, aga see ei pidanud olema just seal ega sel ajal,” rääkis Allas 2016. aastal Mareti kaubamaja hoones tegutsenud laost. “Olime lihtsalt lao mõttest nii suures vaimustuses, et otsustasime ta kohe teha, kuigi siis ta ennast veel ei tõestanud.”

Karen Allas selgitas, et kõnealune projekt on alles poole peal ja ei saa välistada, et vajadusel avatakse ladu kusagil uuesti.