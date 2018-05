Tegus karuott rändab mööda saart ringi

Eelmisest suvest saadik end Saaremaal sisseseadnud karu paistab olevat ülimalt rännuhimuline loom, sest teda on nähtud ja fotojäädvustatud väga erinevates saare piirkondades.



Paraku on karu seni jäänud jahimeeste metsades asuvate rajakaamerate vaatevälja kehva valgusega ajal ja fotojäädvustused pole kiita olnud. Teisipäeva õhtupoolikul tegi Orissaare jahiseltsi jahimehe Kert Ränga kaamera lõpuks karuotist korralikud fotod.

Tunnustatud kokana töötav Kert Ränk (fotol) kinnitas Saarte Häälele, et teisipäeval tehtud pilte üle vaadates ja neilt karu leides oli üllatus tõeliselt suur ja meeleolu ülev. Jahimees ei avaldanud, millises Orissaare piirkonnas karu täpsemalt pildile jäi, kuid mainis, et tõenäoliselt meelitas looma sinna rajakaamera läheduses metsloomadele üles pandud soolak.

“Oma pool tunnikest pikutas kaamera ees ja tundis ennast mõnusalt,” kirjeldas Ränk Saarte Häälele.

Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas ütles, et esimest korda jäi karu jahimeeste rajakaamera pildile juba mullu sügisel ja pärast seda on ta korduvalt objektiivide vaateväljas olnud. Paraku on senised võtted tehtud väga halvas valguses või on karu jäänud kaadrisse vaid vilksamisi. Nii head pildid on saadud esmakordselt, tunnistas Kuningas.

Põhiliselt on karu patseerinud kolmnurgas Pärsama-Tagavere-Laimjala, kuid kalameestele jäi metsaott silma ka Kübassaares ja teda on nähtud ka Soela kandis, samuti Haamse bussipeatuses bussi ootamas.

Karude liikumine aktiveerub märgatavalt mais-juunis, mil neil on jooksuaeg. Kas Saaremaa karu otsib prouat või härrat, on seni jätkuvalt ebaselge, kuna jälgede ja muude mesikäpast mahajäävate märkide järgi ei ole võimalik tema sugu kindlaks teha.

Kuigi on kõlanud arvamusi, et Saaremaal võib olla suisa kaks karu, jahimehed seda versiooni väga ei usu. “Nii kaua, kui ei nähta kaht karu koos või ei ole vettpidavaid tõendeid selle kohta, et karu on nähtud ühel ja samal ajal kahes erinevas kohas, jääksime siiski ühe isendi variandi juurde,” ütles Kuningas.

Viimati tekitas Saaremaa karu suurt furoori märtsikuus, kui ajas Kuressaare–Kuivastu maantee ääres taga kabuhirmus põgenenud põtra. Tagaajamisele peale sattunud Tiiu Tammikul õnnestus enneolematu pilt jäädvustada fotole, mis ilmus 21. märtsi Saarte Hääles.

Mehis Tulk, Andres Sepp

Milleks rajakaamera?

• Adekvaatne informatsioon looduse kohta.

• Abiks ulukite loendusel.

• Aitab parandada praktilisi teadmisi.

• Aitab selgitada ulukikarja vanuselist- ja soolist struktuuri.

• Aitab avastada võõrliike.

• Aitab jälgida, kas soolakivi ja sööta on vaja juurde tuua.

Allikas: Eesti Jahimeeste Selts