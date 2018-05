ÜLESKUTSE: vajalikud käigud invarusse tehke enne esinduse remonti

“Kuressaare haigla hoones asuval Invaru esindusel on meie kaheksa esinduse seas kõige vanemad ruumid,” kirjutab Invaru abivahendikeskuse infojuht Keiu Valge. “Kuna esindus suletakse remondiks, palume abivahendite kasutajail hankida endale maikuuks vajalikud varud kindlasti enne 25. maid, sest uuenenud esindus avab uksed taas 4. juunil.”



Alustasime eelmisel aastal oma esinduste uuendamist, et pakkuda abivajajatele veelgi paremat võimalust näha, missuguseid abivahendeid üldse olemas on, kuidas need välja näevad ja toimivad. Nüüd on aeg, et ka saarlastel avaneksid paremad võimalused abivahenditega tutvumiseks. Enne remonti külastas Kuressaares asuvat abivahendikeskust igal aastal umbes 5000 abivajajat.

Maikuu viimasel nädalal on Invaru Kuressaare esindus kuni 4. juunini suletud. Invaru klienditeeninduse valdkonna juhi Kadri Tiido sõnul muudetakse selle aja jooksul esinduse värvid säravamaks ja suurendatakse kogu teenindussaali pinda olemasoleva lao arvelt. Lao tarbeks kasutatakse edaspidi teisi Invaru käsutuses olevaid ruume.

Tänu suuremale teeninduspinnale on edaspidi võimalik eksponeerida abivahendeid oluliselt paremini. Nii näiteks saame tuua uuendatud Kuressaare esinduse teenindussaali näidis-hooldusvoodi ja panna välja ka rohkem olme- ja taastusraviabivahendeid ning nahahooldustooteid, mida kohapeal uurida saab.

Invaru abivahendikeskus on liikumiserivajadustega inimeste abivahenditele spetsialiseerunud valdkonna suurim ekspert Eestis. Üle Eesti kaheksas linnas asuvates teeninduspunktides käib igal kuul enam kui 10 000 abivajajat.