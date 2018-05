Vald otsib uut kultuuritööspetsialisti

Seoses kultuuritööspetsialisti Valve Heibergi ametist lahkumisega hakkab Saaremaa vallavalitsus tema asemele otsima uut inimest.



Heiberg esitas lahkumisavalduse 30. aprillil seoses katseaja lõppemisega ja tema viimane tööpäev on 15. mail. Heiberg oma lahkumist lähemalt kommenteerida ei soovinud, öeldes vaid, et koduseks ta siiski jääda ei kavatse ja on avatud uutele pakkumistele.

“Vallavalitsus soovib Valvele jõudu,” ütles kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Mihkel Tamm. “Kultuuritöö spetsialisti ametikohale kuulutatakse välja konkurss, leidmaks ametikohale energilist ja nooruslikku tiimiliiget,” lisas ta.