Aasta ema hoolitseb laste eest ja õmbleb lapitekke

Saaremaa naiskodukaitsjad, Kadi raadio ja ajaleht Saarte Hääl tunnustasid tänavu aasta ema tiitliga Jaanika Tiitsonit, kel lisaks oma neljale lapsele jagub hoolt ja armastust ka oma varalahkunud õe väikesele tütrele.





“Jaanika – seni tiitli pälvinud emadest noorim –, on oma vanuse kohta väga toimekas,” iseloomustas naiskodukaitse Saaremaa ringkonna esinaine Mare Kirr kaheteistkümnendat aasta ema, lisades, et salajasel hääletusel valiti Jaanika Tiitson aasta emaks üsna ühehäälselt. “Jaanika on suure hingesoojusega empaatiline naine, kelle lapsed on tublid ja edukad, kes ise on osav käsitöötegija ja oma kodukoha elu edendaja.”

Jaanika Tiitsoni enda hinnangul on aasta ema toredamaid tiitleid, mille üks naine võib saada. “Samaväärne oleks vaid ehk aasta vanaema aunimetus kunagi aastate pärast,” leidis ta.

Jaanika esitas konkursile kandidaadiks tema ämm Juta Tiitson. “Olen väga uhke, et minu poeg on omale nii tubli naise saanud,” kirjutas Juta Tiitson konkursi korraldajaile oma minia kohta. “Mul endal on kaks poega, nooruses unistasin väga tütrest. Selle unistuse täidab Jaanika.”

Tiitson jutustas oma kirjas sellest, kuidas Jaanika hoolitseb vähki surnud õe väikese tütre eest. “Kuna Jaanika on hetkel kodune, siis kasvatab ta tihti viit last. Selle kõige kõrvalt leiab Jaanika aega oma hobideks, milleks on lapitekid, vaibad jne.”

Jaanika oma sõnul on ta õmmelnud üle 250 lapiteki. Ühe neist annetas ta oma varalahkunud õe mälestuseks vähiravifondile Kingitud Elu. Fond pani kingituse heategevuslikule oksjonile, kus see müüdi alghinnast peaaegu 15 korda kallimalt. Juta Tiitson tõstis esile ka minia aktiivset osavõttu Leedri küla elust, külla lasteetenduste toomist ning seda, kuidas Jaanika organiseeris tänavu märtsis võimlemisrühma Flex sõidu Bornholmi saarele.

Tänavusele aasta ema konkursile esitati 14 kandidaati. “See on ilus suur arv,” leidis Kirr. Tema sõnul oli aasta ema tiitli saajaks soovitatud tublisid naisi üle kogu Saaremaa, kellest ühel koguni kuus last. Kirri sõnul on kõik kandidaadid tegusad naised, kellest paljusid soovitasid aasta emaks nende oma pere liikmed.

Aasta ema sai naiskodukaitsjailt kingituseks puidust tooli, mille on valmistanud Võrumaa ettevõte Natura OÜ ja mille disainis omanäoliseks kunstnik Reine Uspenski.

Varem on aasta ema tiitli pälvinud Monica Kallas (2007), Liili Ader (2008), Marit Tarkin (2009), Anu Rannama (2010), Tiina Rüütel (2011), Lia Hanso (2012), Lidia Lõbus (2013), Helgi Tammur (2014), Marve Koppel (2015), Koidu Heinmaa (2016) ja Sirje Paakspuu (2017).