JUHTKIRI: Liig kaugele läinud nali

Kõrkveres tegutseb paskaak, kelle meelistegevus on kohalikele elanikele meelehärmi valmistada. Tele- või kinoekraanil isegi naljakana tunduvad tembud ei pruugi seda aga sugugi olla päris elus. Keda ikka lõbustaks see, kui hoolega hoitud vara on liimiga rikutud. Või siis omaenda tervis tundmatu päritolu ja koostisega olluse tõttu kannatada saab. Pätitempude tegija ise on aga oma “naljadega” ilmselt ülirahul.

Kui sigatseja on alles lapseeas, jääb loota, et ehk saab ta oma põrsakommetest siiski lahti. Nii hästi ei pruugi siiski minna – tsiteerigem või ütlemist “Kes on olnud väiksed põrsad, nendest saavad suured sead”.

Kui “sariliimitaja” on täiskasvanu, keda keegi kahtlustadagi ei oska, siis on asi tõsisem. Võib ju juhtuda, et haiglase huumorimeele ja antisotsiaalse käitumisega tegelase “naljad” võivad muutuda aina äärmuslikumaks.

Kohalike nördimus on mõistetav. Nagu ka arvamus, et pätile oleks tabamise korral vääriline karistus liimipoti sisu pähe kallata. Et tunneks omal nahal.