Matkaraja taastamise käigus rajatakse parkimisala, kaetakse 1,1 km pikkune rada hakkpuiduga ja ehitatakse puidust purre üle Kuke kraavi.





Mõne nädala eest kirjutas Saarte Hääl, et Koigi matkaraja ehitus sattus väiksele komistuskivile, kuna Tagavere külaseltsil oli vajalik osa omaosalusest jäänud vastmoodustatud Saaremaa vallalt küsimata. Endine Orissaare vald toetas aga kõikide LEADER-programmi projektide omaosalust 90 protsendiga. Kas see kokkulepe ka uues vallas automaatselt kehtib, jäi siis paraku täpsustamata. Nüüd on kindel, et Saaremaa vald toetab väärt ettevõtmist ja matkarada saab korda.

Rõõmustav uudis



Saarte koostöökogu toetas Koigi rabasse viiva uue matkaraja ehitamist 19 363 euroga. Projekti omaosaluse katmisel sooviti vallalt 1936 eurot, külaselts ise oli valmis panustama 215 eurot. Vallavalitsuse 2. mai istungil otsustati LEADER-programmi projekti omaosalust toetada 1936,40 euroga.

Tagavere Optimistide juhatuse liige Elle Mäe jaoks oli kinnitus vallapoolse toetuse osas rõõmustav, kuna ajalooliseltki kasutatud matkaraja taastamine annab raba- ja loodusehuvilistele ühe hea ligipääsuvõimaluse juurde.

Ta selgitas, et kui praegu pääseb Koigi rappa vaid Koigi külast, siis pärast kõnealuse matkaraja taastamist saab rappa minna ka Koigi-Väljakülast. Edaspidi ongi huvilistel võimalik läbida Koigi raba, sisenedes sellesse kas Koigi külast või Koigi-Väljakülast. Koigi-Väljakülast minnes jõutakse otse Ümmarguse järve äärde.

Et juba 24. aprillil tuli kinnitus PRIA-st LEADER-projektitoetuse määramise kohta summas 19 363,89 eurot, sai Saamela OÜ matkaraja taastamistöödega tasapisi juba alustada. “Tööd, mis nüüd ära tehakse, on üks lüli, et rabale lihtsalt paremini ligi pääseks. Kindlasti on edaspidi vaja teehoolduse töödele tähelepanu pöörata, koostööks RMK-ga on palju võimalusi,” kinnitas Mäe. “Kõigeks on aga aega vaja. Üks samm korraga!”

Hakkpuit tuli kingitusena



Praeguse projekti raames kaetakse matkarada 1,1 km ulatuses hakkpuiduga ning ehitatakse puidust purre üle Kuke kraavi. Samuti rajatakse teelaiendusena väike parkimisala, kuhu näiteks peaks vajadusel ära mahtuma kaks bussi.

Tagavere Optimistide suured tänusõnad kuuluvad puidufirmale Tornator Eesti OÜ, kes otsustas vajamineva hakkpuidu neile raja tarvis kinkida. “Inimesed on üldse toetavad olnud kogu ettevõtmise osas,” märkis Mäe.

Kavas on kindlasti ka pidulik matkaraja avamine, mis toimub ilmselt suve lõpupoole, kui plaanitud tööd on lõpetatud.