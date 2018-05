Kübaratrikk viib Saaremaa Võrkpalliklubi eurosarja

Tänavu võrkpalli Balti turniiri, Eesti karika- ja meistrivõistlused võitnud Saaremaa Võrkpalliklubi mängib tuleval aastal lisaks veel ka CEV Challenge Cup´il.





“Järgmisel aastal ei saa latti alla lasta, eks me püüame ikka tiitleid ja tahaks teha väikese sammu ka Euroopas,” ütles klubi president Toivo Alt. “Meistrite liiga oleks esialgu kindlasti meie jaoks liiga ambitsioonikas. Käime kõigepealt Challenge´i sarjas proovimas ja vaatame, kuidas seal hakkama saame.”

Augustis meeskonda tutvustades ja hooaja eesmärkidest rääkides ütles Toivo Alt, et töö käib tiitlite võitmise nimel. “Mul oli neli tiitlit enne all ja meeskonda komplekteerides ootad ikka parimat,” lausus ta. “Aga ausalt öeldes oleks ma olnud rahul ka siis, kui oleksime nendel turniiridel jõudnud esimese kolme hulka, kuid läks oodatust paremini. Töö on tehtud korralikult.”

Toivo Aldi hinnangul on tähtis, et võistkond, kes treeningul käib, oleks kindlustatud korralike taustajõududega. “Pisiasjadega võib alati norida ja kindlasti oleks saanud siit ja sealt asja veel paremaks lihvida,” märkis ta. “Kindlasti on ka midagi hooajast kõrva taha pandud ja kui me järgmist aastat ette valmistame, treenime ja võistleme, siis proovime seda teha veel paremini.”

Kerge ei olnud



Meeskonna peatreener Urmas Tali ütles, et tema nii pikka hooaega ei mäletagi. “Sellel hooajal ei tulnud midagi kergelt,” tõdes ta.

Aldi sõnul oli talle meeldiv üllatus, et kogukond tuli selle võrkpalli asjaga kaasa. “Ega ma ei teinud seda lõpuks iseenda ego rahuldamiseks, vaid soovisime saarlastele midagi ilusat pakkuda ja kui rahvas sai korraliku emotsiooni, siis olen ülimalt rahul,” rääkis president.

Töö järgmiseks hooajaks on juba käimas, treenerid ja mänedžer on mängijate osas ringi vaadanud ning meestega rääkinud, on tehtud eelvoore. “Mina sellesse protsessi ei sekku,” tunnistas Toivo Alt. “Kõigepealt püüame saada mängijatega mingil määral kaubale, siis vaatame oma võimalused üle ja sellele vastavalt teeme otsused. Eelarve jääb samaks, ega me väiksemaga hakkama saa.”

Alt lisas, et soov võimalikult palju saarlasi meeskonnas hoida on endine, sest publik tahab näha omasid. Paljude meestega on 1 + 1 lepingud, jätkamise soovist on teada andnud Johan Vahter ja Helar Jalg.

Samas on praegu tegu siiski vaid võistkonnaga ja klubi vajab veel arendamist. “Oleme mõelnud kogu aeg ka klubi laiemale tegutsemisele,” selgitas Toivo Alt. “Kui me tahame midagi teha, siis hästi. See nõuab aga ressurssi. On vaja uusi treenerid, saale on vähe ja kõik on vaja kompleksselt lahendada, mis nõuab ka raha. Aga küll me selle asja ka käima paneme.”

Vald toetab



Aldi sõnul on teemat ka vallaga arutatud, aga midagi välja pressima ei minda. “Vallal on neid probleeme, millega tegelda, palju ja täna võib öelda, et vald on meid piisavalt hästi toetanud ja oleme sellega rahul,” rääkis ta.

Eesti meistrivõistluste finaalseeria viimases kohtumises võitis Saaremaa Võrkpalliklubi neljandat korda Bigbank Tartut 3 : 1 (22 : 25, 25 : 16, 25 : 23, 25 : 20) ja krooniti esmakordselt Eesti meistriks. Seeria võitis Urmas Tali juhendatav meeskond mängudega 4 : 1. Saaremaa resultatiivseim oli 21 punkti (+12) toonud Hindrek Pulk, Rauno Tamme lisas 14 punkti (+8).