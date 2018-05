Kui oleks üks selline päev, kus te saaksite süüa, mida iganes te tahate ja nii palju, kui te tahate, mida te siis sööksite?

Mina sööks ühepajatoitu sada portsu.

Miks sulle ühepajatoit nii kangesti maitseb?

Sest see on nii hea, mulle meeldivad kõik puuviljad, mis seal sees on.

Sinu ühepajatoidus on puuviljad?

Ei ole.

Mis seal sees on?

Igasugused porgandid.

Sulle meeldivad keedetud porgandid?

Need on nii head, aga mu õde ei söö porgandeid.

Mida sina sööksid?

Ühepäevatoitu ja kommi.

Kas need ühepäeva- ja ühepajatoit on sarnased või erinevad asjad?

Samad.

Ma tahan kommi ja arbuusi süüa.

Miks sulle arbuus maitseb?

Sest see on nii mahlane, aga seemneid ma ei söö.

Ja kuidas sinuga on, mis sina sööksid?

Arbuusi ja putru 1109 portsu.

Miks sulle pudrud maitsevad?

Need on nii head.

Mis pudrud sulle meeldivad?

Manna ja kaera.

Mis teeb ühe pudru heaks?

Mesi, täna hommikul, kui issi mulle putru tegi, ta pani mett sisse.

Mu emme ei tohi mett süüa, sest tal on üks allergia, mis ta ei tohi süüa.

Ja mu õde ei tohi suhkrut süüa või ta tohib, aga talle lihtsalt ei maitse see suhkur.

Mis see allergia veel on?

Haigus on see.

Kas teil on ka mõni asi, mida te süüa ei tohi?

Ma võin kõike süüa.

Ma tohin ka kõike süüa, mis maailmas on.

Aga ma sibulat ei taha, see on nii kibe.

Ma võiks vabalt vahukommi terve päeva süüa ja ma võin kõiki asju süüa, mis maailmas olemas on. Ma võiks terve päeva süüa kõiki asju.

Mis te arvate, kas võiks üldse terve päeva süüa kogu aeg või peaks pausi ka pidama?

Ei.

Peab pausi ka pidama.

Miks?

Sest muidu sa lähed paksuks.

Nagu maja suuruseks paksuks.

Kuressaare Pargi lasteaia lastega ajas jutt Piia Tamsalu. Oma arvamust avaldasid Kirke, Johann, Keit Gregor ja Mareli.