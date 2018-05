Liinihooldaja kukkus kuuse otsast alla

Atla külas sai kolmapäeval raskelt vigastada kuuse otsast alla kukkunud liinihooldaja.



Ränk tööõnnetus juhtus Atla külas asuva talu territooriumil, kus turvavarustusega kinnitamata liinihoolduse töötaja kukkus kuusepuu otsast alla ja sai raskelt vigastada, teatas Lääne prefektuuri pressiesindaja.

Kuressaare politseijaoskonna vanemuurija Nils-Edvard Tennmann ütles Saarte Häälele, et 48-aastane mees pügas maas seistes kuuske teleskoopvarrega oksalõikuriga, et puu oksad liinidesse ei kasvaks. Talu territooriumil tegi teisi töid veel kaks töömeest.

“Meil on alust arvata, et oksalõikur jäi puu külge kinni, misjärel otsustas mees sellele järele minna. Paraku ei kasutanud ta turvavarustust, kuigi on saanud vastavad koolitused ja oleks pidanud julgestusvarustust kasutama,” rääkis Tennmann.

Politsei alustas menetlust paragrahvi järgi, mis käsitleb töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramist, kui sellega on ettevaatamatusest tekitatud inimesele raske tervisekahjustus. Kannatanu on praegu haiglaravil.