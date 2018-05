REPLIIK: Ema võlujõud ja vägi

“Ema on meil kõigil olemas ja tema olemasolu meie kõigi jaoks loomulik. Kui tihti me aga mõtleme selle peale, mida ema meile andnud on, kui tähtis ta meile on?” küsib naiskodukaitse Saaremaa ringkonna esinaine Mare Kirr.



Kõrvalt võib tunduda nii lihtne see, kuidas ema oma lapsi kasvatab ja peret koos hoiab. Ema aga on see, kes valvab oma lapse üle tema uneta öödel ja haiguse ajal ning kes muretseb väga palju ette. Hästi paljud isad töötavad väljaspool kodusaart. Jah, nende panus on väga suur, aga ema on see, kes on laste lähedal.

Ema on kodusoojuse hoidja, turvalisuse tagaja. Kui laps on hädas, on esimene, keda ta appi hüüab, ema. Lihtsuses ja soojuses peitubki ema võlujõud ja vägi. Mõtisklegem selle üle, oma ema ja tema tähtsuse üle.

Kui ema äkki enam ei ole, kas me oleme saanud talle öelda: “Ma armastan sind, sa oled mulle väga kallis ja oluline!”?

Kindlasti oleme mõelnud, et küll ma lähen, kallistan teda ja ütlen, kui armas ta on. Selliste asjadega ei maksa oodata, vaid seda tuleb kindlasti teha. Enam ei ole küll väga traditsiooniline, et ühe katuse all elab koos mitu põlvkonda. Ent vanaemad ja vanavanaemadki väärivad meelespidamist. Andkem neile teada, kui väga me neist hoolime.