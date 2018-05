Aasta suurpere tiitli pälvis perekond Ait

Tartus Eesti Rahva Muuseumis (ERM) toimunud lasterikaste perede liidu (ELPL) suurperepäeval pälvis laupäeval aasta suurpere tiitli ning 7000-eurose preemia neljalapseline perekond Ait Saaremaalt, vahendab BNS.

“Sel aastal laekus meile rekordarv taotlusi – üles seati 53 suurperet, mis näitab, et lasterikkaid peresid märgatakse ning neid soovitakse eriliselt esile tõsta,” ütles ELPL-i president Aage Õunap pressiteate vahendusel. “Perekond Ait on hea näide sellest, et ilus elu ei ole võimalik ainult Tallinnas. Just sealt koliti Saaremaale sooviga maalähedasemat ja kogukondlikku elu proovida, seal iseloomustatakse neid kui kohaliku elu nii-öelda sädeinimesi, kes löövad aktiivselt kaasa kõikjal, kus neil midagi anda on ja kellelt saab alati abi ja nõu, kui seda küsitakse.”

Pereema Eveli on Kihelkonna teenuskeskuse vastvalitud juht. Isa Taavi on kahe IT-ettevõtte juhatuse liige. Peres kasvab üheksa-aastane Emilia, seitsmeaastane Ferdinant, viieaastane Estelle ja kaheaastane Elsa. Laste kasvatamise olulisimateks väärtuseks peavad Eveli ja Taavi head haridust ja sportlikku eluviisi ning ka oma lapsi suunavad nad proovima erinevaid huvialasid, et igaüks leiaks just selle endale sobiliku. Kõikidest töödest ja toimetustest hoolimata üritavad nad aga eelkõige oma laste jaoks lihtsalt olemas olla, siis kui neid vajatakse.

“Saaremaale elama minek mõlkus Eveli ja Taavi mõtteis juba aastaid, kuid lisaks suurenevale perele, andis suurima tõuke unistus teoks teha ka heade sõprade pealinnast saarele elama asumine,” märkis Õunap. “Nende kandidatuuri üles seadnud inimese sõnul on just tänu nendele Kihelkonna justkui uuestisünni läbi teinud. Pereringist välja kasvanud unistuste täide viimiseks loodi kogukondlik MTÜ, mis koostöös teiste aktiivsete peredega on aidanud piirkonda juba mitme suure projekti elluviimisel.”

“Selliseid perekondi, kes kasvatavad oma järeltulijad empaatiavõimelisteks, avatud ja abivalmis inimesteks, tulebki eriliselt esile tõsta, sest nemad kannavad väärtusi, mis aitavad kogukonnal ja seeläbi ka tervel ühiskonnal areneda,” ütles Bigbanki Eesti maajuht Andrus Kuus. “Ma tänan kõiki neid lapsevanemaid – olete meile eeskujuks ja teilt on palju õppida.”

14. korda toimuva suurperepäeva toetabad Bigbank ja ERM.