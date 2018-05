EREKI TEHASEMAJA OSALEB UHKEL KONKURSIL

Eesmärgiga tunnustada Eesti tehastes toodetud puitmaju toimub juba kaheksandat korda konkurss “Aasta tehasemaja”. Osalejate hulgas oli ka AS Saare EREK. Võistlusele esitati eramu Noarootsis, üldpinnaga 197,8 m2. Arhitektid Taavi Kuningas ja Kadri Johanson, insener Sander Allvee. Hoone valmis aastal 2017.

Konkurss toimub Eesti puitmajaliidu ja Eesti puitmajaklastri eestvõttel.

KOMMENTAAR

Eramu Noarootsis sai konkursile esitamiseks välja valitud nii oma keskmisest modernsema väljanägemise kui ka skandinaavialikult minimalistliku sisedisaini pärast. Oleme viimasel ajal täheldanud, et kui kliendid soovivad välisdisaini rohkem panustada, siis sisetööde osas jäädakse tihti rahulikumate ja seeläbi traditsioonilisemate lahenduste juurde. See tundub olevat kasvav trend ja mõtlesime, miks mitte seda ka laiemale avalikkusele jagada.

Eraldi äramärkimist tasub see, et kliendi kindel soov oli saada tehases toodetud puitkonstruktsioonil hoone. Nii sai ta kindel olla, et hoone on toodetud kontrollitud tingimustes ja vilunud meistrite poolt.

Kaarel Väer,

Saare Erek AS-i tegevjuht

KONKURSIL saavad osaleda Eesti tehastes toodetud puitmajad, mis on valminud ja kliendi poolt vastu võetud perioodil 2015–2018, mille põhikonstruktsioon peab olema valmistatud puidust ja toodetud Eestis paiknevas tehases, mille välise visuaalse poole kujundamise ja valmistamise üle on kontroll põhikonstruktsiooni valmistanud Eesti ettevõttel.

“Aasta tehasemaja 2018” konkursi üldvõitja ja parim käsitöö-palkmaja, masintoodetud palkmaja, puitkarkassmaja ning väikeehitis ja erilahendus kuulutatakse välja homme, 4. aprillil ehitusmessil “Eesti ehitab”. Hoiame EREK-ile pöialt!