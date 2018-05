John Kaju püstitas Eesti uue kiirusrekordi

Lõuna-Prantsusmaal La Franqui´s püstitas John Kaju laupäeval uue Eesti purilaua kiirusrekordi, kui sai 10 sekundi jooksul kirja 81,2 km/h. John Kaju ületas sellega nelja aasta taguse Erno Kaasikule kuulunud rekordi.





“Siia tulin lootusega saada lõpuks see 8 ette ja kui 80 juba käes, pole see rekord ka kaugel,” rääkis John Kaju. “Kuna Eestis selliseid tingimusi ei leia, siis läks harjumiseks ikkagi aega. Esimese päeva laeks jäi 78, teise päeva lõpuks sain juba 81 kätte, aga 10 sekundi rekordist jäi 0,08 km/h puudu. Kolmas päev oli kõige lahjema ilmaprognoosiga ja erilist lootust polnud. Õnneks hakkas päikesega tuul võimenduma ning suund läks ka sobivamaks, nii et mingi aeg olid praktiliselt ideaalsed tingimused. Tuli ainult oma kiirendus väga täpselt puhangusse ajastada ja oligi rekord käes.”

Kaju lisas, et ta pole küll palju sellistes kiirussõidu kohtades käinud, aga rekordi sõitmine nõuab ikkagi õigel ajal õiges kohas õige varustusega olemist.

“Pole nagu 100 m jooks, et võid igal ajal minna ja joosta,” rääkis ta. “Seetõttu on väga hea meel, et mul õnnestus see rekord enda kätte saada, ja eriti hea meel on mul selle üle, et rekord tuli nii suure varuga, sest kõigi aegade Eesti edetabelis on praegu teine tulemus 77 ja kolmas-neljas 74 km/h. Kui seda kiirust taga ajada, siis on kogu aeg tunne, et võiks olla veel kiirem ja veel rohkem tuult.”